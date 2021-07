"Fantactic Four" ir tāda paša nosaukuma "Marvel Comics" tēlos balstīta supervaroņu filma, kam sekoja turpinājums "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" 2007. gadā un atjauninātā versija 2015. gadā. Lieliskais četrinieks – Rīds, Sjū, Bendžamins un Džonijs – ar eksperimentālu kosmosa kuģi dodas kosmosā, lai kļūtu par pirmajiem cilvēkiem, kuri izmēģina starpgalaktiku ceļošanu. Taču neparedzēta sastapšanās ar kosmisko starojumu uz visiem laikiem izmaina viņu dzīves, apveltot katru no viņiem ar unikālām spējām. Nu viņi turpina mesties piedzīvojumos un izaicināt nezināmo, taču jau kā lieliskākā pārcilvēku komanda, kāda vispār iedomājama. Bez lieliskās Džesikas Albas galvenās lomas atveido Džulians Makmahons, Kriss Evanss, Joans Grafuds, Maikls Čikliss un Kerija Vašingtone.