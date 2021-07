Spriedzes trilleris "Die Hard" ar Brūsu Vilisu galvenajā lomā ir atzīta par vienu no visu laiku labākajām asa sižeta filmām, kā arī nereti dēvēta par vienu no labākajām Ziemassvētku filmām. Tās darbības centrā ir Ņujorkas izmeklētājs Džons Makleins, kurš Ziemassvētkos ir ieradies Losandželosā, lai apciemotu savu sievu un bērnus. Kamēr Makleina sieva kopā ar kolēģiem svin svētkus, biroja ēku ieņem teroristi, kas vēlas piesavināties seifa saturu.



Šai filmai sekoja veseli četri turpinājumi: "Die Hard 2", "Die Hard with a Vengeance", "Live Free or Die Hard" un "A Good Day to Die Hard", kā arī video spēles, komiksi un citi popkultūras produkti. 2017. gadā to kā "kulturāli, vēsturiski vai estētisku nozīmīgu" iekļāva ASV Nacionālajā filmu reģistrā.