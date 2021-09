1995. gadā visa Latvija sekoja līdzi seriālam "Glābējzvans", ko ASV uzņēma astoņdesmito gadu beigās. 1997. gadā Rīgā parādījās sabiedriska izklaides vieta, kas atgādināja daudz no slavenajā seriālā atainotās vidusskolnieku iecienītās kafejnīcas estētikas – gaišas telpas, koši dīvāni, ātra apkalpošana un valstī līdz tam nekad nepiedzīvots kāzuss: daudz kečupa un daudz majonēzes uz galda. Tāpat, par brīvu.

"Ai, Karamba!" sākumā vienā, bet pēc tam divos stāvos eksistēja no 1997. līdz 2008. gadam. Kafejnīcai vēsturiski bijuši trīs īpašnieki – Pēteris Ruģelis, Ramona Akmeņkalns un Kaspars Sūniņš (miris 2019. gadā). Uzņēmējdarbība vistiešākajā veidā saistīta ar "Lulū picu", proti, "Lulū picas" pirmie gadi Rīgā nenozīmēja tikai picu, plāni bija lielāki.

24 olas bļodā un "Latvenergo" dāmas ar rīta "šotiņu"'

Šobrīd plaši pazīstamais bārmenis Andris Reizenbergs 2000. gadā bija pavārs "Ai, Karambā" – tas bija viņa pats pirmais darbs, no Dundagas atbraucot mācīties uz Rīgu. Tolaik viņš pie plīts mizoja kartupeļus. Reizenbergs šajā vietā nokļuva nejauši mērķtiecīgi, proti, sabiedriskā transporta ceļš uz īrēto dzīvesvietu vedis garām "Karambai", kas jau bija vērusi savas durvis un viņam šķitusi gluži laba vieta, kur iziet skolas praksi un varbūt arī ko nopelnīt. "Jauns džeks! Laikam 1998. gadā sāku tur. Darba samaksa bija četrdesmit santīmi stundā. Biju apmeties pie māsīcas, un mana alga tolaik bija 100–120 lati," teic Reizenbergs. Pavāri "rukājuši" divās maiņās – viens no septiņiem rītā līdz četriem dienā, otrs no četriem līdz pusnaktij. Kāda aizņemta galdiņa dēļ nepagarināja darbības laiku, tas bijis strikti – "Karamba" pēc 00.00 bija ciet. Ienācējiem ciet, bet iekšpusē tusiņš starp savējiem nereti turpinājās.

Labāku naudu saņēmuši vecākie kolēģi. Rīgā tolaik kaut cik pieņemams īres miteklis maksājis ap 90 latiem mēnesī.