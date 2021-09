"Mums vajadzētu atvērt savu bāru!" Šāda frāze noteikti daudzas reizes dažādās kompānijās un dažādās diennakts stundās izskanējusi pie kārtējā alus kausa vai vīna glāzes. Un tad dzirkstošās idejas pārņemtās balsis kroga skaļumā būvē sapni: "Protams, šajā bārā skanēs tikai mūsu mīļākā mūzika, nāks mūsu draugi un forša publika. Reiz kādā naktī te ieklīdīs kāds slavens ārzemju mūziķis, kāds cits pēc koncerta basām kājām dejos uz Vecrīgas bruģa, bet dzīvoklī virs bāra mitināsies tajā rezidējošais dīdžejs."

Izklausās pēc pavisam reālas sarunas ap pusnakti, kad jautrība sit augstu vilni un viss šķiet tik viegli un vienkārši paveicams. Tomēr daudzos gadījumos šādi sapņi paliek turpat, kur sākušies, un izplēn līdz ar došanos mājup pēc jaukās pasēdēšanas. Taču šis nebūs stāsts par to. Bārs un koncertvieta "I Love You" bija viena no retajām, kur sapni izdevās realizēt.

"Sākumā mēs dzīvojām "Ai Karambā"," saka viens no kādreizējiem "I Love You" īpašniekiem Uldis Pabērzis, zināms arī kā festivāla "Summer Sound" rīkotājs un viens no norēķinu sistēmas "Mobilly" valdes locekļiem. Otrs kluba īpašnieks bija Bruno Roze, mākslinieks ar reklāmista ķērienu, arī mūzikas izdevniecības "I Love You Records" radošais direktors.