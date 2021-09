2000. gada augustā durvis vēra "La Rocca" – tobrīd lielākais naktsklubs visā Baltijā. Te veiksmīgi sakrita viss – lielas ambīcijas, īpašnieka finanšu iespējas un jaudīga radošā komanda. Katru nedēļas nogali kluba priekšā veidojās iespaidīga rinda uz "face control", bet teju katrā taksometrā radioviļņos dārdēja tiešā translācija no "La Rocca" – kluba radošais direktors Pīters Sildegrens pulcēja apmeklētājus ar tolaik efektīvākajiem ieročiem.

Ideja par naktsdzīves anklāvu Rīgā – ar vairākiem klubiem, viesnīcu un sporta zāli – uzņēmējam Nikolajam Sirotkinam dzima no kazino. Savukārt pirmo spēļu iestādi viņš atvēra, atgriezies no Polijas, kur pusgadu bija spēlējis hokeja klubā."Braucu mājup uz Rīgu, ar māsu un poļu paziņām iegājām kazino... viņa spēlēja ruleti, es stāvēju un gaidīju. Redzēju, kā izkrīt sarkans, sarkans, sarkans... Galu galā viesnīcā paliku septiņas dienas un vēroju, kā viss grozās. Laimēju tūkstoti dolāru un nodomāju: "Kurš idiots izdomājis kazino?! Tā taču ir dzīva nauda, ko var savākt!"" tā savulaik intervijā portālam "Press.lv" stāstīja Sirotkins. Uzņēmējs gan nevēlējās gremdēties atmiņās par naktsklubu "La Rocca" un "Studio 69" laikiem "Delfi" projektā par leģendārajām Rīgas izklaides vietām, kuru vairs nav. Toties ar spilgtiem momentiem no kādreiz tik slaveno klubu ikdienas mīļuprāt dalījās gan kādreizējie darbinieki, gan regulārie apmeklētāji.