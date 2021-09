Nelielais bārs ar skaļo slavu – "Orange Bar" – pastāvēja teju 10 gadu, aiz sevis atstājot leģendas par ievelkošu uzdzīvi, kuru nav iespējams pamest līdz rīta gaismai, tematiskām ballītēm ar pārģērbšanos un, protams, dejām pa galdiem un bāra leti. Nepārspīlējot – "Oranžais" bija leģendārs, vēl pirms tika vērtas tā durvis, bet tā vārdu Rīgas naktsdzīves kulta vietas statusā nostiprināja tieši pirmie divi pastāvēšanas gadi. Vēlākais jau bija tas, ko sauc par "gulēšanu uz lauriem".

"Orange Bar" radītāji sevi sauca par "Fantastic 6" (viņi bija seši, kā nojaušat vai pat atceraties) un tūkstošgades mijā jau bija zināmi kā Vecrīgas uzdzīves karaļi. Būtiski uzsvērt – ar pasākumu rīkošanas un rokenrola pieredzi. Par "Oranžā" leģendu šoreiz stāsta divi no viņiem – brālēni – Ivars Blanks, uzņēmējs, viens no bāra "Nemiers" īpašniekiem, un Mārtiņš Blanks, mākslinieks un dizainers, zīmola "BlankBlank" radītājs. Vēsturiskās precizitātes dēļ nosauksim arī pārējos: Nils Heinrihsons, šodien tehniskais direktors kultūrvietā "Totaldobže", Kaspars Iesalnieks un Ralfs Blanks, abi šodien saistīti ar būvniecības industriju, kā arī Uģis Jansons, plaši pazīstams kā Jensens, kādreizējais grupas "How Much Personalities?" (HMP?) ģitārists, šodien darbojas mēbeļu biznesā. Jensens bija bāra vadītājs un vienīgais, kam no "Fantastic 6" "Oranžais" bija pastāvīga darba vieta. Pārējie tur vienkārši... atpūtās.