DJ FOXY Mandy iesaka: mūzikas izlase sportam, darbam vai atpūtai

"Galaxy Buds Pro" aprīkotas ar inteliģento trokšņu slāpēšanas funkciju, ļaujot sadzirdēt tieši to, ko vēlas klausītājs, nevis to, kas notiek apkārt. Aktīvā trokšņu slāpēšanas funkcija (ANC) filtrē līdz pat 99 % no fona trokšņiem. Iekšpusē un ārpusē esošie mikrofoni monitorē troksni reāllaikā. Austiņas iespējams piemērot konkrētā brīža vajadzībām, kontrolējot ANC līmeni. ANC darbojas automātiski kopā ar apkārtējās skaņas funkciju, optimizējot audio pieredzi neatkarīgi no vides, kurā klausītājs atrodas. Lai dzirdētu apkārt notiekošo skaļāk vai klusāk, austiņas izmanto viedu algoritmu. Nav nepieciešams austiņas katru reizi ņemt ārā no ausīm – viens no ārējiem mikrofoniem ir aprīkots ar signāla un fona trokšņu attiecības noteicēju (SNR), kas klausītājam ļaus sadzirdēt būtiski svarīgos fona trokšņus.