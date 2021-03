Ainars Bumbieris atgriežas ar dziesmu dāmām – 'Baltie ziedi'

Pirmajās pavasara dienās, dziedātājs un pasākumu vadītājs Ainars Bumbieris, izdod jaunu radio singlu – "Baltie ziedi". Dziesma publicēta laikā, kad tuvojas 8. marts un dziedātājs varētu sveikt visas sievietes, dāmas un meitenes ar dzejā sarakstītu dziesmu ar drīzumā gaidāmajiem starptautiskās sieviešu dienas svētkiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dziesmas vārdu un mūzikas autors ir Latvijā viens no zināmākajiem dziesmu komponistiem uz izpildītājiem – Jānis Krūmiņš, kurš atpazīstams vairāk kā grupas "Apvedceļš" solists.

Dziesma aranžēta un veidota valša ritmā un stāsta par attiecībām, mīlestību – vieglā veidā, kurā izskan paša Bumbiera dzīves un pieredzēto attiecību sajūtas. Katrs gads un katras attiecības piešķir dzīvei arvien lielāku un lielāku nozīmi un iegūstamu briedumu un pieredzi, uzskata dziedātājs.

"Aicinu cilvēkus dzīvot ar lielāku pateicību par to, kas viņiem ir dots, un to, kas viņiem ir šobrīd. Neizmantot lietas, kuras viņiem nepieder un nekad nav piederējušas. Izbaudīt mirkļus, minūtes un sekundes. Saprast, ka laime ir tāds mirklis vien, saprotot, ka laime ir ne pagātnē, ne nākotnē dzīvojot, bet tikai tagadnē! Piedot un spēt dzīvot tālāk priekā un saskaņā ar sevi un apkārtējiem," spriež Ainars, "cilvēki nāk un iet. Katram no mums pēc 100 gadiem kaut kas beigsies, tādēļ jāizdzīvo šo dzīvi kā skaistu teātra spēli jau šodien un tā katru dienu no jauna," viņš uzskata.