Aivo Oskis un Rassell piedāvā sirsnīgu dziesmu 'Ieskaties dvēselē'

Dziedātājs Aivo Oskis nācis klajā ar vienu no savām sirsnīgākajām dziesmām – "Ieskaties dvēselē".

Lai gan "Ieskaties dvēselē" ideja jau kādu laiku bijusi aktuāla, tomēr tās autori kopīgi nolēmuši, ka tieši šis būs piemērotākais laiks dziesmas vētījuma nodošanai klausītājiem, portālu "Delfi" informē mākslinieki.

Šo skaņdarbu Aivo radījis kopā ar Lotaru Lodziņu, Jāni Kalvi, Artūru Palkeviču un Ruslanu Kuksinoviču (Rassell).

Ģitāras un basģitāras partijas iespēlējis Ingars Viļums, ar kuru Oskim izveidojusies veiksmīga sadarbība jau aizvadītajā vasarā, radot dziesmu "Vēlreiz".

"Dziesmai nav konkrētu rāmju. Katrs var to interpretēt tā, kā viņa sirdij šķiet tuvāk. Cits uztvers burtiski to, ka suns ir mīļais mājdzīvnieks, kam šajos apstākļos arī jāpievērš lielāka uzmanība, bet cits sapratīs, ka suns ir jātulko kā labs draugs vai varbūt viņš pats, meklējot laimi, meklējot ceļu uz to," atklāj Oskis. "Kauls, kam pakaļ dzenas suns, ir metafora laimei. Viss, uz ko koncentrēts suņa prāts, ir kauls, taču, kad viņš uz mistiskās Suņu planētas satiek guru un uzzina Lielo noslēpumu, tad saprot, ka lielas laimes nemaz nav. Kauls nav dzīves jēga, dzīves jēga ir satraucošais un piedzīvojumiem bagātais ceļš, kas uz to ved," skaidro dziesmas video autori Alise Līce un Emīls Mihailovs.