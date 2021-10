'Eirovīzijas' uzvarētāji 'Måneskin' uzmirdz ar jaunu dziesmu 'Mammamia'

Dziesmu konkursa "Eirovīzija" uzvarētāji, itāļu rokgrupa "Måneskin" klajā laiž jaunu dziesmu "Mammamia", kuru producējis Fabricio Feraguzo sadarbībā ar grupas dalībniekiem, portālu "Delfi" informē "Sony music" pārstāve Latvijā Guna Zučika.

Jaunā dziesma jau tradicionāli grupas stilam ir ierakstīta "dzīvajā", lai saglabātu neapstrādātas rokmūzikas skanējumu, vienlaikus tā papildināta ar deju un klubu mūzikas pieskaņu. Dziesmas vēstījums ir par to, kā tavu uzvedību uztver apkārtējie, lai gan patiesi nodomi un domas ir tiem gluži pretēji.

"Måneskin" (tulkojumā no dāņu valodas – mēnessgaisma) ir itāļu rokgrupa, kas pēc uzvaras "Eirovīzijas" dziesmu konkursā kļuvuši gluži vai par globālu fenomenu. Panākumus nodrošinājuši grupas skaņdarbi "Zitti E Buoni", "I Wanna Be Your Slave" un "Beggin". Pāris mēnešu laikā viņi ir kļuvuši par vienu no visvairāk mūzikas straumēšanas platformās atskaņotajiem māksliniekiem. Ciparos runājot, tie ir vairāk nekā trīs miljardi straumējumu.

Straujā popularitāte panāca arī rekordātri – divu stundu laikā! – pilnībā izpārdotu gaidāmo koncerttūri Eiropā. 2022.gada 14. martā grupa uzstāsies arī Rīgā.