Foto: Samanta Tīna prezentē provokatīvu videoklipu

Ar jaunu dziesmu angļu valodā "Still Breathing" savus atbalstītājus aizvadītās nedēļas nogalē iepriecinājusi skatuves māksliniece Samanta Tīna. Kompozīcijai arī tapis visai provokatīvs videoklips, kurā pausts atbalsts sieviešu tiesībām.

Kā dziesmas klausītājiem norādījusi Samanta, skaņdarba mūzikas autore un producente ir viņa pati, savukārt vārdus sarakstījusi populārā pašmāju dziedātāja Aminata.

Kā norāda dziedātājas pārstāve Santa Kola, Samantai tas ir bijis jauns izaicinājums – pašai būt par savas dziesmas studijas producenti. Sākotnēji dziesma bija paredzēta arī latviešu valodā, bet pēc vairākiem centieniem šo singlu latviskot un, ņemot vērā Samantas atpazīstamību arī ārpus Latvijas robežām, tika pieņemts lēmums "Still Breathing" izdot sākotnējā, angliskajā versijā.

Mūzikas video idejas autore un režisore ir pati mūziķe. "Dziesma un videoklips stāsta par to, kāda ir mūsdienu sievietes ikdiena", stāsta Samanta Tīna. "Vēlējos vērst uzmanību uz sabiedrības stereotipiem par sievietēm – mums ir jābūt ideālām sievām, mātēm un veiksmīgām savā profesionālajā karjerā, tajā pašā laikā saglabājot perfektu izskatu un paspējot aprūpēt arī visus apkārtējos. Sievietei ir tik daudz pienākumu un netiek dotas nekādas atlaides, nav laika apstāties un ir jāturpina darīt. Bet patiesībā pats svarīgākais ir tas, lai esam laimīgas un mīlam pašas sevi!"

Videoklipa tapšanā piedalījās vairāk kā 60 cilvēku, un tas ir tapis sadarbībā ar "Lauma Lingerie". "Still Breathing" video versijas operators ir Ritvars Bluka, Klipā piedalījušās projekta "More Than Size" dalībnieces, konkursa "Misis Latvija" finālistes, kā arī 12 īpaši atlasītas mazās aktrises.

Videoklipa prezentācija notika 29. novembrī Modes un izklaides centrā "Rīga Plaza". Pasākumā laikā viesiem bija iespēja ne tikai pirmajiem redzēt dziesma video versiju, bet arī baudīt īpašu Samantas Tīnas uzstāšanos bundzinieka Reiņa Reķa bungu pavadībā, baudīt torti un saņemt dāvanas.