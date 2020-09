Ievērtē: Alīsija Kīza izdod singlu no gaidāmā albuma

Mūziķe Alīsija Kīza 10.septembrī savu jauno singlu "Love Looks Better" pirmatskaņoja ar uzstāšanos Nacionālās Futbola līgas pirmsspēles šovā. Tagad to var noklausīties arī plašāka publika.

Alīsijas Kīzas jaunais albums gaidāms 2021. gada vasarā, kad arī paredzēta atliktā un pārplānotā koncerttūre "ALICIA: The World Tour".

Albumā būs atrodama arī jau augustā izdotā dziesma "So Done", kurā prestižās "Grammy" balvas piecpadsmitkārtējā ieguvēja Alīsija apvienoja spēkus ar R&B sensāciju Khalidu, portālam "Delfi" teic "Sony Music" pārstāvji.

Gaidāmais albums ir kā turpinājums dziedātājas martā iznākušajam dižpārdoklim grāmatai "More Myself: A Journey", kura kā pirmā tika izdota Opras Vinfrijas izdevniecībā "Flatiron Books."

Alīsija Kīza ir 39 gadus veca amerikāņu dziedātāja un komponiste, kura karjeru uzsāka 1996. gadā, pakāpeniski iekarojot lielākās skatuves pasaulē, gūstot plaša mēroga atzinību.