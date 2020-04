Londonā mītoša latviete ar dziesmu vāc naudu pandēmijas krīzē cietušajiem

Nepilnus sešus gadus Londonā mītošā latviešu izpildītāja Adelina radījusi emocionālu balādi "All For One", kas veltīta tiem, kurus skārusi pandēmijas krīze – īpaši medicīnas darbiniekiem, kas riskē ar savu dzīvi, lai palīdzētu citiem.

"Mēs vēlamies ziedot visus no skaņdarba atskaņošanas iegūtos ieņēmumus medicīnas personālam vairāk nekā 70 valstīs un ģimenēm ar zemiem ienākumiem, kuri pandēmijā cietuši visvairāk", portālam "Delfi" teic dziedātājas pārstāvošā aģentūra.

"Ziedojumu vākšana notiks tiešsaistes platformā "GoFundMe", kur tiks izraudzītas trīs labdarbības organizācijas dažādos pasaules reģionos, un visi savāktie līdzekļi tiks sadalīti vienmērīgi.

Adelina atzīmē, ka šobrīd pasaulē notiekošā krīze neattiecas tikai uz vienu valsti vai kontinentu, bet uz visu cilvēci, un ikvienam ir jābūt pretimnākošam, iejūtīgam un jārūpējas vienam par otru.

Skaņdarbs un tā producēšana tapis mūziķes mājās, strādājot attālināti. "Šis ir ļoti emocionāls un neskaidrs laiks visiem, un mēs ceram cilvēkus iedvesmot ar skaistu dziesmu un veikt arī labu darbu," skaņdarba idejā dalās Adelina. Lai stiprinātu šo projektu un iegūtu plašāku atpazīstamību, pasākumam pieacināts ap 30 populāru slavenību.

Klipu plānots uzņemt attālināti. Tajā filmēšoties mediķi, policisti un citu dienestu darbinieki.

Jautāta par plāniem atgriezties Latvijā izpildītāja uzsver, ka viņas mūzikas teksti jau kopš pirmssākumiem veidoti angļu valodā un tas nereti ierobežojis auditorijas sasniegšanu savā dzimtenē.

"Neskatoties uz to, ka nedzīvoju Latvijā, esmu lepna par savu zemi, un vēlos savus tautiešus darīt lepnus par to, ka kāds no mūsu mazas valsts veic nozīmīgus soļus starptautiskā līmenī un pārstāv Latviju," skaidro Adelina.

Adelinas iepriekš zināmākais panākums – oficiālā Pasaules kausa futbolā himna "One World" 2018. gadā, kas tapusi kopā ar "Grammy" balvu ieguvušo producentu RedOne un veidota pēc televīzijas sporta kanāla "Bein Sports" pasūtījuma.

Skaņdarbu "All For One" vietnē "YouTube" kopš 28. aprīļa noklausījušies apmēram 18 tūkstoši cilvēku.