Noklausies! Ata Zviedra grupai 'The Rolltones' jauna dziesma

Grupa "The Rolltones" izdod dziesmu "Asaras riest", kas ir ne vien jauns singls, bet arī priekšvēstnesis jaunajam albumam latviešu valodā, ko paredzēts izdot 2021. gada sākumā.

Dziesmas "Asaras riest" teksta autors ir dzejnieks Juris Būmeisters. Viņa dzejoļu krājumu "Juris Būmeisters. Dzeja" skaņdarba autoram Valteram Sprūdžam uzdāvināja ilglaicīgs muzikālais kolēģis, dzejnieka mazdēls Kārlis Būmeisters.

Sprūdžam, lasot dzejoļu krājumu, ļoti iepatikās dzejnieka izteiktā pašironija, kas saskatāma šajās dzejas rindās. "Dzejolī rakstīts "mūziku ienīstu, dzejas – tās nevaru ciest", kas man lika pasmaidīt, lai gan kopumā dzejolis ir visai tumšs. Nodomāju – ja es uzrakstītu dziesmu ar šādu tekstu, tad ironiskais aplis būtu pilnībā noslēdzies," atklāj Valters.

Dziesma ir ierakstīta par saņemto Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) stipendiju jaunas mūzikas radīšanai.

Grupa iepriekš bija pazīstama kā "Flame & The Rolltones", bet nu nolēmusi vienkāršot nosaukumu, saīsinot to uz "The Rolltones".