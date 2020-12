Noklausies! Britnijai Spīrsai jauna dziesma kopā ar 'Backstreet boys'

Gadsimtu mijas lielākie popmūzikas spīdekļi un tā laika tīņu elki ierakstījuši kopīgu dziesmu.

Klajā nākusi Britnijas Spīrsas un puišu grupas "Backstreet boys" dziesma "Matches", portālu "Delfi" informēja kompānijas "Sony Music" pārstāve Latvijā Guna Zučika.

Jaunā Britnijas un "Backstreet boys" dziesma ir no dziedātājas nesen atkārtoti izdotā un ar pāris jaunām dziesmām papildinātā versija 2016. gada albumam "Glory".

No jaunām dziesmām, kas papildina albumu, jāatzīmē arī nesen izdotās "Swimming in The Stars" un "Mood Ring". Jaunais albums jau tagad ir aktivizējis Britnijas fanus, kuru mērķis ir albumu atkal ierindot Top 10 vidū.

Jāpiebilst, ka vienas dienas laikā jauno Britnijas un "Backstreet boys" veikumu "YouTube" platformā jau noklausījušies teju 100 000 interneta lietotāju.