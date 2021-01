Noklausies! Dāmu mīlulim Harijam Stailam jauna dziesma

Angļu dziedātājs Harijs Stails iedejo jaunajā gadā kopā ar Fēbi Voleru-Bridžu jaunajā mūzikas video dziesmai "Treat People With Kindness".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Globālā popzvaigzne Harijs Stails iesāk 2021. gadu ar mūzikas video izdošanu dziesmai "Treat People With Kindness".

To režisējuši Bens un Geibs Tērneri, un video kopā ar Hariju piedalās "Emmy" un "Golden Globe" balvu ieguvēja, aktrise Fēbe Volera-Bridža.

Dziesma "Treat People With Kindness" ir iekļauta Harija dubultplatīnu ieguvušajā un "Grammy" balvai nominētajā albumā "Fine Line". Albums tā izdošanas nedēlā nokļuva "Billboard200" godalgotajā pirmajā vietā, un nesen "Rolling Stone" žurnāls to nosauca par vienu no 500 visu laiku labākajiem albumiem. Tāpat albumā esošie un jau izdotie singli "Watermelon Sugar" un "Adore You" ir ieguvuši dubultplatīna statusus un "Grammy" nominācijas kategorijās "Labākā popa solo izpildījums" un "Labākais mūzikas video".