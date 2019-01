Noklausies! 'Dzelzs vilks' publisko dziesmu no Ēķa jaunās komēdijas

Jau februārī pirmizrādi piedzīvos režisora Andreja Ēķa jaunākā filma – atklātā komēdija "Klases salidojums". Tai par godu jaunu kompozīciju ar nosaukumu "Tās vēl nav beigas" radījusi grupa "Dzelzs vilks". Dziesmai tapis arī videoklips, kurā filmējušies ne tikai paši mūziķi, bet arī vairākas daudzsološas jaunās skatuves mākslinieces.

Dziesmas mūzikas un teksta autors Juris Kaukulis atklāj, ka dziesma radusies Ēķa gaidāmās filmas "Klases salidojums" filmēšanas laikā. Mūziķis tajā atveido vienu no galvenajām lomām.

"Andrejs vēlējās, lai filmas koncerta ainā dziedam kādu no zināmajām "Dzelzs vilka" dziesmām, bet man nedeva mieru doma, ka vajadzīgs kaut kas jauns. Es un mans varonis, mēs abi gan esam rokmuzikanti, tomēr viņš ir drusku citāds čalis, pats ar savu problemātiku. Viņš, piemēram, neaudzina bērnus un nemaksā kredītus, bet dzīvo no saistībām brīvu dzīvi. Bet reizē mēs abi esam sapņotāji, tādi jaunieši pēc četrdesmit, kuriem joprojām plosās taureņi vēderā un kuri cer, ka tas tik drīz nebeigsies. Dziesma atnāca vasaras naktī pēc garas filmēšanas dienas, bet noliku to malā un gandrīz piemirsu. Dienu pirms ainas filmēšanas Andrejs pēkšņi apvaicājās – tev taču ir tā dziesma? Parādīju demo versiju filmēšanas komandai, un bija skaidrs – ir īstā," stāsta Kaukulis.

Dziesmai tapis arī režisora un operatora Ritvara Blukas filmēts mūzikas video. Pirmoreiz Juris Kaukulis ir arī video stāsta rosinātājs.

"Vizuālas idejas saviem mūzikas stāstiem esmu fantazējis bieži, bet šī ir pirmā reize, kad ar režisora acs, domu un roku veiklību izdevies manus sapņojumus iemūžināt kustīgā attēlā. Paldies lieliskajām aktrisēm, visai filmēšanas komandai, kas devās kopā ar mani šajā savādajā ceļojumā, un, protams, paldies maniem "Dzelzs vilka" kolēģiem par nebeidzamu rokenrola devu," tā Juris.

Video kadros redzami grupas "Dzelzs vilks" mūziķi Juris Kaukulis, Mārcis Judzis, Kaspars Tobis un Kārlis Alviķis, kā arī jaunu, talantīgu mākslinieču četrotne – Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča, plašāk pazīstama kā dziedātāja Patrisha, māksliniece ZuZe, bundziniece Elīna Zeiliņa un improvizācijas teātra aktrise Elīna Geida.

Video radošajā komandā darbojās arī Jānis Raitums (specefekti), Laura Lauziniece (stils), Lara Pudovska (grims), Ņikita Karpovs (gaismas), Jānis Celmiņš (mākslinieks).

Jau vēstīts, ka filma "Klases salidojums" pirmizrādi visā Latvijā piedzīvos jau 14. februārī.

"Klases salidojums" ir stāsts par trīs vīru draudzību, kas izturējusi teju pusgadsimta laika pārbaudi. 25 gadus pēc skolas absolvēšanas, viņi saņem ielūgumu doties uz klases salidojumu un piedzīvojumi var sākties. Spilgta četrdesmitgadnieku krīze un personiskas atklāsmes, par kurām grūti runāt pat draugu lokā, filmā tiks rādītas neslēpjoties un ar kārtīgu devu humora. Viens no filmas galvenajiem tēliem, kuru atveido Ainārs Ančevskis, ir no dzīves noguris ģimenes galva, kurš nespēj pārdzīvot to, ka viņa dzīve ir kļuvusi par rutīnu. Juris Kaukulis spēlē mūžīgi jauno rokeri, kuram pielūdzējas ir visās aizkulisēs, tomēr pats viņš nespēj izveidot pilnvērtīgas attiecības. Savukārt trešo draugu, kura lomā iejuties Imants Strads, nesen pametusi sieva, tādējādi iedragājot viņa vīrieša pašpārliecinātību.