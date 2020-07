Noklausies! Grupa 'Blue Jean Serenade' izdod singlu 'Es piederu pie tiem'

Pašmāju grupa "Blue Jean Serenade" izdod singlu "Es piederu pie tiem" no sava debijas albuma, kā arī prezentē video klipu, kas tapis dziesmai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Balāde iekļauta martā iznākušajā albumā "Prieks, no kura neizaug. Laiks, kuru neaizmirst."

Kā portālam "Delfi" stāsta grupas solists Jānis Niedra, "šī dziesma ir par to, ka ikviens no mums grib justies piederīgs kādai cilvēku grupai – ģimenei, draugu lokam, sportistiem, intelektuāļiem vai māksliniekiem. Dziesmas vārdos atklāju, pie kā piederu es – atmiņu medniekiem, banāliem mīlniekiem, kas tiecās pēc idealizētām attiecībām. Dažreiz tomēr nākas darīt to, kas nav mūsu dabā. Tad varam just atbalstu no tiem īpašajiem cilvēkiem mūsu dzīvēs, kas pazīst mūs pa īstam – ar visiem plusiem un mīnusiem".

Mūzikas autori ir grupa "Blue Jean Serenade", bet vārdu autors – Jānis Niedra. "Blue Jean Serenade" ir latviešu indīroka grupa no Rīgas, kas izveidota 2014. gadā. Sešu gadu laikā Jānim Niedram (balss, ģitāra) un Tomasam Vegneram (sitaminstrumenti) grupā pievienojusies arī Anna Niedra (balss, taustiņinstrumenti), Pēteris Blūms (basģitāra) un Reinis Ozolkāja (ģitāra).

Grupa 2016. gadā izdeva debijas EP "All My Friends Care About Celebrities, Well, I Don't", bet vēlāk sekoja vairāki singli gan latviski, gan angliski. 2020. gada martā klajā nāca grupas debijas pilnmetrāžas albums "Prieks, no kura neizaug. Laiks, kuru neaizmirst".