Noklausies! Kulta grupai 'Singapūras satīns' jauna dziesma – 'Toksisks'

Pēc ilgākas klusuma pauzes viena no spilgtākajām repa apvienībām Latvijas mūzikas lauciņā – "Singapūras satīns" izdod dziesmu "Toksisks" un izziņo šogad gaidāmu albumu.

"Mums nekad nav bijušas problēmas ar pašapziņu, īpaši ar pašironiju. Vienalga vai pasmejamies par 2000. gadu sākuma kultūru un mūsu vietu tajā; smejamies par to, ka nemākam krievu valodu vai komatus, festivālu kultūru un smejamies par citām tēmām, taču šī dziesma ir visai milzīgs pretstats mūsu līdzšinējiem darbiem. Tas ir visai reālistisks un brutāls ieskats sāpīgajā realitātē.

Aiz prikolīgiem pritonu pavēlniekiem patiesībā slēpjas ļoti pašdestruktīvas un toksiskas personas, kuras ļoti ātri savos iznīcības ceļos var ievilkt pat vistuvākos cilvēkus. Arī dziesmas videoklips uzņemts ikoniskā lokācijā, kurā savulaik gozējušās neskaitāmas pritonu leģendas – Straupes narkoloģiskajā slimnīcā. Tur mēs visdrīzāk rehabilitētos vai spokotos, ja kāds no mūsu dzīvībai bīstamajiem pritoniem būtu izvērties mazliet citādāks. Šajā videoklipā vēlējāmies parādīt sekas paņēmienam "ārstējies ar to, ko saslimi", taču mēs paši no šīm kļūdām pagaidām vēl nemācāmies", par singlu stāsta grupas dalībnieki.

Singla "Toksisks" autori ir Jānis Krīvēns, Mārtiņš Plūme, Edgars Bāliņš, Kristaps Strūbergs un Rihards Mucenieks, to producējuši Rikijs Done Did it, rolands če un DJ Rudd. "Toksisks" videoklips ir filmēts slēgtajā Straupes narkoloģijas slimnīcā. Tas ir ieturēts melnbaltā psiholoģisko šausmu filmu estētikā ar destruktīvi drūmu noskaņu. Kopā ar grupas „Singapūras satīns" dalībniekiem videoklipā piedalījās un galveno lomu atveidoja Anna Renāte Stuge. Video klipu veidojuši Policy Production, tā režisors ir Toms Upītis, producents Mikus Zarāns.

Līdz ar dziesmas „Toksisks" iznākšanu „Singapūras satīns" dara zināmu saviem klausītājiem un faniem, ka 2021. gadā no grupas ir sagaidāms jauns studijas albums.