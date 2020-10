Noklausies: Mikam Dukuram jauna dziesma par 'šobrīd valdošo situāciju'

Dziedātājs Miks Dukurs un aktieris Mārtiņš Upenieks radījuši dziesmu ar sajūtu par šobrīd valdošo situāciju Latvijā un pasaulē – "On Your Own".

"Šis ir tradicionāls roka skaņdarbs, kuru radīju kopā ar nu jau draugu, Dailes teātra aktieri un ģitāristu Mārtiņu Upenieku. Tā skan mūsu šābrīža emocijas," par notiekošo Latvijā un pasaulē portālam "Delfi" teic Dukurs.

Savukārt Mārtiņš Upenieks par dziesmu izsakās šādi: "Šajā sarežģītajā neziņas pilnajā laikā ir iespējams paveikt arī kaut ko labu. Noskatīties to sešdesmito gadu franču filmu, izlasīt to grāmatu, noskriet pusmaratonu, atjaunot pazaudētas draudzības, pārdomāt prioritātes un restartēties," viņš raksturo pandēmijas laika ieguvumus.

Mākslinieki uzskata, ka šī dziesma iemūžina 2020. gada pavasara sajūtu, kas turpinās arī šajā rudenī, proti, pandēmijas radītā situācija.

"Vērojot notiekošo, nepamet sajūta, ka neviens tā īsti nesaprot, ko dara. Ir sajūta, ka esam paši par sevi. Valda tāds kā kara stāvoklis pasaulē, taču novēlam saglabāt mieru un izmantot šo laiku lietderīgi, atrodot jaunas kvalitātes un ar saprātīgiem, racionāliem lēmumiem tikt galā," pauž puiši.