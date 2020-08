Noklausies! Pašmāju grupai 'Neon Saturdays' jauna dziesma

Pašmāju puišu mūzikas grupai "Neon Saturdays" jauns singls – "Nekad, nekad".

"Katram no mums reiz ir pienākusi vai pienāks diena, kad izlemsim veikt pašizaugsmes novērtējumu – uzskaitīt jau paveikto, samierināties ar nokavēto un apņemties iet tālāk, turpinot to pašu vai izvēloties citu ceļu. Šī dziesma visvairāk rezonēs ar tiem, kuri šādu periodu ir piedzīvojuši samērā nesen. Tos, kuriem attiecīgais process vēl priekšā, aicinu laicīgi gatavoties sevis paša aplūkošanai no malas, kā arī darīt to godīgi un pilnībā," singla vēstījumu portālam "Delfi" ieskicē dziesmas autors un grupas solists Andris Ēvelis.

Savā jaunākajā veikumā grupa ir atkāpusies no savulaik ieturētā roka skanējuma, dodot priekšroku maigākiem elektroniskās mūzikas ritmiem, taču saglabājot grupas daiļradei tik ļoti raksturīgo harmonijām bagāto vokālo sniegumu.

Grupā „Neon Saturdays" darbojas Andris Ēvelis (vokāls), Mārtiņš Rudzītis (basģitāra), Linards Lazdiņš (bungas) un Izdevniecības Rīgas Viļņi žurnālists Edvīns Rakickis (ģitāra). Pērn grupa kā debitanti iekļuva Latvijas Radio 2 "Muzikālās Bankas" finālā, kopvērtējumā starp daudziem Latvijā atzītiem un zināmiem mūziķiem iegūstot 11. vietu.

"Neon Saturdays" pastāvēšanas laikā ir iznākuši divi albumi un vairāki singli, kuri iekļuvuši lielāko vietējo radiostaciju topos.