Noklausies! Pašmāju poproka grupai 'Midnight projects' jauna dziesma

12. jūnijā grupa "Midnight projects" izdeva trešo singlu "Love tastes better".

Singls, salīdzinot ar iepriekš izdotajiem singliem, no jauna parāda citu grupas šķautni, skanējumam atšķiroties kā no pirmā, tā arī no otrā grupas skaņdarba, skaidro puiši.

Grupa ar singlu "Love tastes better" pierāda, ka dominējošajam alternatīvā poproka skanējumam prasmīgi spēj pievienot klasiskā roka elementus. Šajā singlā grupa vairāk eksperimentējusi ar skanējumu, pievienojot dažādas gaumīgas detaļas, kas skanējumu, viņuprāt, padara baudāmāku un dinamiskāku. "Dziesmas stāsts ir visai sirdi plosošs, tomēr reāls un dzīvs – tāds, kas liks aizdomāties visiem klausītājiem," spriež jaunie mākslinieki.

Grupa izveidojusies 2019. gadā. Tās sastāvā Kristers Ķeveris – vokālists, Jurģis Funts – soloģitāra, ritma ģitāra, bakvokāli, Klāvs Timermanis – soloģitāra, ritma ģitāra, Marius Beks – basģitāra, Valters Kriškāns – bungas.