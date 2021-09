Noklausies! Pašmāju šovbiznesā uzmirdz jauna dziedātāja Monta Strūberga

Dziedātāja un dziesmu autore Monta (Monta Strūberga) publiskojusi jaunu dziesmu "Brīva tavā pasaulē". Dziesma ir emocionāls stāsts par jaunas sievietes iekšējo pasauli un dažādiem sarežģījumiem, kurus jāpārvar, gūstot pārliecību par sevi.

Jelgavniece Monta pērn laida klajā savu pirmo minialbumu "Otra viņa", bet šogad neatlaidīgā dziedātāja jau ir ceļā uz jaunu, šoreiz pilna garuma albmu, no kura jau iepriekš publicētas dziesmas un emocionāli video "Jādzimst no jauna" un "Cilvēki melo".

Montas izdevējkompānija "MicRec" portālam "Delfi" pauž, ka topošais albums solās būt atšķirīgs no pērn izdotā minialbuma. Ne tikai tāpēc, ka ir tapušas jaunas dziesmas un ir uzkrājusies pieredze, bet arī tāpēc, ka uzsākta savstarpēji iedvesmojoša sadarbība ar dziesmu aranžētāju un producentu Jāni Čubaru, kurš pats ir ģitārists un arī grupas "Otra Puse" dalībnieks.

"Pēdējā laikā ir nācies piedzīvot dažādus dzīves pagriezienus. Es to nevaru noslēpt un tas parādās arī manās dziesmās. Laiku pa laikam pienāk tādi brīži, kad gribas aizbēgt no visa, paslēpties un, kā no malas skatoties, par to pasmieties un neko nesarežģīt. Šī dziesma ir par to, kas notika ar mani aizvadītajā vasarā," par nule publiskoto skaņdarbu teic jaunā dziedātāja.