Otrdien, 9. novembrī, ar jaunu dziesmu "Ne tāpat vien" un vizuāli krāšņu videoklipu klajā nākusi dziedātāja Sabīne Berezina.

Kā norāda mūziķes pārstāvji, skaņdarbs dienas gaismu ieraudzījis brīdī, kad teju visas košās rudens lapas jau nobirušas un Latviju sasniegušas pirmās ziemas vēsmas. "Ne tāpat vien" ļaus vēl nedaudz atgriezties krāsainajās rudens noskaņās pirms ziemas cēliena, vēsta dziedātāja.

Klipā ir attēlots tukšums – dziedātāja uz skatuves tukšā zālē, kas simbolizē šo izmisumu par to, ka pašlaik kultūras dzīve ir apstājusies, taču beigās tieši mīļotais cilvēks ir tas, kurš ierodas uzmundrināt, apskaut un nomierināt – izvest no šīs drūmās sajūtas. Tas mijas ar to, kam jāpievērš lielāka uzmanība – šim brīdim. Un šoreiz tā ir vienkārši viena diena šī pāra dzīvē, bet tāda diena, ko viņi patiesi izbauda.

Dziesmas teksta autors ir mūziķis, komponists, tekstu autors Gatis Zotovs, bet mūzikas autore ir pati Sabīne Berezina. Dziesmas studijas producents ir Kaspars Ansons, bet videoklipu filmēja un montēja Kaspars Kambars. Videoklipā aktieru lomās iejutās Sabīne Berezina, bet viņas mīļoto atveidoja blogeris, influenceris Kaspars Bērziņš. Par aktieru make-up parūpējās Liene Baltruka.

Dziesmas stāsts ir par to, kas šķietami visiem ir zināms un saprotams, bet tajā pašā laikā – grūts un teju neiespējams. Tā ir par to, ka ir jābauda šis brīdis – jādzīvo šeit un tagad. Iespējams, kādam tas šķiet pārāk ierasti, bet, ja esam godīgi paši pret sevi, tad varam katrs sev pajautāt: "Vai es dzīvoju šeit un tagad? Vai es izbaudu šo brīdi? Vai es patiesi dzīvoju?"

"Šeit vienā videoklipā ir ietverti divi stāsti, kas noved pie viena rezultāta. Skatuve simbolizē tukšumu. Kā zināms, pēdējā laikā kultūras nozarei klājies ļoti grūti – aizliegumi rīkot pasākumus, atcelti koncerti, nepiepildīti sapņi. Sāp sirds par tukšajām zālēm, par to, ka nav tā, kā bija agrāk. Bet vai ir jādomā par to, kā bija agrāk? Nekas taču nenotiek tāpat vien, visam ir savs laiks un vieta. Turklāt – ja līdzās ir mīļotais cilvēks, tad visu pārvarēt ir daudz vieglāk. Ir jāļaujas mirklim, jābauda tas, kas notiek šeit un tagad. Lai cik arī skaisti nebūtu kaut kas, kas bijis pagātnē vai arī kādas nebūtu nākotnes cerības. Līdz ar to – šī tukšā zāle šobrīd galu galā arī ir pārejošs moments, ir jāiet un jābauda to, kas notiek tagad un katram tas var būt kaut kas cits. Jo nekas nenotiek tāpat vien," saka dziedātāja.

"Filmēšanas process bija jautrs, viegli sastrādāties, kas, manuprāt, ir galvenais, jo nevienam negribas, lai tas ir stīvi un uzspīlēti. Tāpēc noteikti gan ar komandu, gan Sabīni kopā strādātu atkal. Dziesma un klips, manuprāt, ļoti romantiski un cerams, ka mūsu aktierspēle ir gana ticama. Kā saka, gaidām piedāvājumus uz filmām un seriāliem," papildina Bērziņš.

Sabīne Berezina ar skatuvi un popmūziku ir saistīta kopš bērnības, tomēr plašu popularitāti viņa guva pēc dalības TV šovos "O!Kartes Skatuve. Dzimuši mūzikai" un "O!Kartes Skatuve" . Dziedātāja vairākkārt piedalījusies Eirovīzijas nacionālās atlases konkursos.