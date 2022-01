Noklausies! Sevi piesaka izglītota jaunā dziedātāja Madara Eve

Singlu "Palikt šeit", kas ir viņas pirmā oriģināldziesma, klajā laidusi jaunā latviešu dziedātāja Madara Eve jeb īstajā vārdā Madara Ieva Tumoviča. Dziesma radusies sajūtu rezultātā, un tai tapis arī lirikas video.

Šobrīd Madara Eve studē mūzikas universitātē BIMM (British and Irish Modern Music Institute) Anglijā, ko šogad absolvēs.

Atrodoties ilgi prom no mājām, it īpaši pandēmijas laikā, viņai rodas trauksme un stress, neziņa par rītdienu. Šo sajūtu rezultātā radusies dziesma, kas stāsta par ilgām pēc mājām un mīļajiem, tuvajiem cilvēkiem, par vēlmi viņus satikt.

"Dziesma "Palikt šeit" ir par ilgām pēc mājām un neziņu, vai būs vēl kāda iespēja tuvākā laikā satikt sev mīļos cilvēkus. Tā tika uzrakstīta 2020. gada rudenī, kad Latvijā strauji pieauga Covid-19 saslimstība un spēkā stājās daudz ierobežojumu. Dziesma tapa aptuveni stundas laikā. Tā bija kā glābiņš no emociju virpuļa, kas nelika mieru, jo tajā laikā mans vectētiņš bija slimnīcā, un bailes par tuva cilvēka pazaudēšanu iespaidoja mani radīt dziesmas tekstu. "Palikt šeit" veltīta visai manai mīļajai ģimenei, it īpaši vecvecākiem, kuri mani audzināja kā savu meitu," portālam "Delfi" teic jauniete. Madara sākusi dziedāt jau četru gadu vecumā, kad mamma aizveda uz pop grupas "Podziņas" mēģinājumu. Vēlāk apmeklējusi bērnu un jauniešu vokālo studiju "Rasa". Desmit gadu garumā guvusi pieredzi ar grupas meitenēm uzstājoties gan uz lielām, gan mazām skatuvēm, piedaloties konkursos un arī izrādēs. Dziedātprasmi papildus apguvusi pie vokālās pedagoģes Annijas Oujanas. Solo dziedāšanu sākusi apgūt no 15 gadu vecuma, kad arī tika rakstītas pirmās dziesmas.