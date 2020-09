Noklausies! Somu popmūzikas brīnumbērns Tomijs Sārijo 'atdzīvina' senu hitu

Franču producentu duets "We Are Gold" sadarbībā ar somu popmūzikas brīnumbērnu Tomiju Sārijo radījuši labskanīgu singlu "Coconut Water", kuru izdevušas ierakstu kompānijas "Sony Music" sadarbībā ar "RCA France". Dziesma balstīta leģendārās grupas "Spandau Ballet" 1983. gadā klasiskajā hitā "True".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Senā hita jaunā versija ir ieguvusi arī oficiālu apstiprinājumu no 80. gadu hita radītājiem.

Jaunās versijas lielākā vērtība ir Tomijs Sārijo, kurš pirms dažiem gadiem uzmirdzēja pie Somijas mūzikas debesīm un nu laužas plašāk pasaulē.

"Kad "We Are Gold" atsūtīja man ziņu jautājot, vai es nevēlos piedalīties viņu jaunajā dziesmā, kurā tiek izmantots skaņu celiņš no "Spandau Baleta" dziesmas "True", es uzreiz piekritu! Vienmēr esmu bijis liels orģinālās dziesmas fans, tāpēc tā bija lieliska iespēja izveidot pavisam vasarīgu dziesmu," skaidro Tomijs. Pēdējā laika viens no aizraujošākajiem jaunajiem Skandināvu eksporta māksliniekiem Tomijs Sārijo jau ir ieguvis vairāk nekā trīs miljonus klausījumu saviem pirmajiem diviem singliem "Just A Little" un "Don't Hurt Yourself" un saņēmis atzinīgus vārdus no tādiem starptautiskiem medijiem kā "Clash", "Wonderland", "Dork" un "Rollacoaster".

Noliekot malā profesionāla futbolista karjeru un pēc Somijas armijā pavadīta gada Tomijs pārvācās uz Londonu, kur nospēlēja vairāk nekā tūkstoš koncertus četru gadu laikā. Tad jaunietis atgriezās Somijā.

Parīziešu producenti Deivids Goldčers un Remijs Fonteins-Bergers duetu "We Are Gold" izveidoja 2017. gadā. Viņu pirmais gabals atdzīvināja 1970. gada dziesmu "It's a Shame" no "The Spinners". Tas ieguva plašu atzinību, ātri vien savācot vairāk kā miljonu klausījumu.