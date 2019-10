Noklausies! Toms Kalderauskis piedāvā lirisku singlu

Ar jaunu dziesmu savas daiļrades cienītājus šoruden iepriecinājis mūziķis Toms Kalderauskis. Plašākas sabiedrības novērtējumam šonedēļ sniegts singls "Be My Truth". Tā ir viena no kompozīcijām, kas būs iekļauta viņa gaidāmajā EP jeb minialbumā.

"Dzīve vispār ir ļoti interesanta, tā var pavērt vislielākās iespējas un tajā pašā brīdī nogremdēt, bet vissvarīgākais ir, kā tu pats uz to skaties un kā novērtē katru mazāko iespēju, kas tev tiek dota. Dziesma man ir ļoti personīga, pirmā, kurā esmu iesaistījies kā viens no autoriem. Melodija mani aizkustina līdz sirds dziļumiem. Milzīgs paldies jāsaka visiem, kas iesaistījās un redzēja kopīgu vīziju. Esam radījuši kaut ko patiesi īpašu un skaistu!" stāsta pats Toms.

Dziesmas autori ir Liene Atvara, Toms Kalderauskis un Roberts Memmēns, kurš ir arī dziesmas producents.

"Šī dziesma man ir ļoti mīļa, jo tā tapa pirms pusgada paša organizētā dziesmu rakstīšanas nometnē. Kaut kā sanāca, ka pats uzņēmos šo skaņdarbu aranžēt un producēt, bet jūtos ļoti gandarīts par to, kāda tā izdevās," tā Roberts.

Dziesma tapusi sadarbībā ar "Insomnia Productions", un tā vēsta par dzīves mirkļiem, kas ne vienmēr ir tikai skaisti un pozitīvi, bet tie maina cilvēka būtību un padara stiprāku.

Klausītāji Tomu visbiežāk asociē ar dalību LTV konkursā "Supernova 2017". Savukārt šogad viņš piedalījās arī konkursā "X Faktors 2019", kur ieguva ceļzīmi uz tā dēvētajiem "krēsu izaicinājumiem".

Savas muzikālās zināšanas Toms apguvis Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā kā džeza vokālists un ansambļa vadītājs un šobrīd dalās pieredzē ar jaunajiem dziedāt gribētājiem Ogrē, pasniedzot vokālās nodarbības.