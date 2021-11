Šī gada augstā nāca klajā, titulētākās latviešu kantrī mūzikas grupas "Sestā jūdze" jaunais albums "Upe". Viena no emocionālākajām un saturiski piesātinātākajām dziesmām albumā ir grupas līdera Agra Gedroviča un dzejnieka Ivara Strautiņa skaņdarbs "Vectēvs". Patriotu mēnesī, sagaidot Latvijas 103. dzimšanas dienu, dziesmas smeldzīgais stāsts tagad ir izstāstīts arī videoklipā.

Dziesmas vārdu autors Ivars Strautiņš stāsta par dziesmas tapšanu stāsta: "Man bija vēlme "tā gruntīgi" pateikt, agrā jaunībā, kādās viesībās dzirdētu stāstu. Par vīru, kurš ļoti mīlēja dzīvi un savu zemi. Par vīru, kurš prata strādāt savai zemei un, ja vajadzēja, arī aizstāvēt to. Bija vien jāsagaida iedvesmas brīdis un jāpieraksta. Šķita, ka "tādus vīrus vairs netaisa". Ar tādu iekšējo spēku dzīvot, neskatoties uz varām, kuras nāk un iet, pieņemot visus likteņa pārbaudījumus. Vēlāk, kad jau biju publicējis šo dzejoli, no komentāriem sapratu, ka šādi vīri ar līdzīgiem likteņiem ir pazīstami daudziem, un par to man īpašs prieks. Mīliet šo dzīvi un tiksiet atalgoti!"

Videostāsta režisore un producente ir Ieva Šteinberga, kura pulkā aicinājusi operatoru un montāžas režisoru Mārtiņu Šteinbergu. Video veidošanā piedalījās arī režisores asistente Ilona Līduma un grupas "Sestā jūdze" menedžere Dace Trompete. Vectēva lomā Māris Ribickis, bet vienmēr gaidošās sievas lomā Sintija Ribicka.

Filmēšanas komanda pateicas Lestenes baznīcas draudzes priekšniecei Ingunai Kokinai, "Pļavenieku" mājas saimniekiem Sandrai un Andrejam Zuševiciem, Augēnijas zirgu saimniekiem, Tērvetei un visiem iesaistītajiem.

Grupas "Sestā jūdze" jaunajā albumā "Upe" iekļautas 14 jaunas autordziesmas, kā arī divas jau iepriekš publicētās un lielu atsaucību guvušās dziesmas "Pieci soļi, nedēļa vai mūžs" un albuma tituldziesma "Upe", kuru video versiju skatījumi vietnes YouTube platformā abām jau pamazām tuvojas vienam miljonam skatījumu.

Albums "Upe" piejams visās populārākajās mūzikas straumēšanas platformās visā pasaulē.