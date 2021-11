Pašmāju reperis, ventspilnieks March (Martins Simpermanis) laidis klajā otro studijas albumu "The Super Extra More Experience", kurā piedalās arī ASV repa supergrupas "Jurassic 5" dalībnieks Akil The MC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vienlaikus ar albuma iznākšanu March hip-hopa klausītāju vērtējumam nodevis arī videoklipu dziesmai "I.O.Y.A.", kas ir otrais singls no jaunā albuma.

Dziesma "I.O.Y.A." un tās video ir ironiska mākslinieka refleksija par hip hop mūzikas žanrā notiekošo mūsdienās, kad nereti interneta lietotāju patērētā satura tendences negatīvi ietekmē izpildītāju skaņdarbu saturu, kvalitāti un noved līdz absurdumam. Dziesmas videoklipu veidojuši Reinis Kalniņš (kamera) un Marks Landmanis (video montāža).

March izpilda dziesmas angļu valodā un ir izpelnījies pasaulē zināmu hip-hopa izpildītāju atzinību. 2021. gadā amerikāņu reperis Redman vienu no March dziesmām – "The Man" – iekļāva savā miksteipā "Come Get It Playlist", bet Akil The MC no amerikāņu repa grupas "Jurassic 5", novērtējot jaunā repera talantu, piedalījies albuma dziesmā "Quarantine Rhyme Scheme".

Būdams vien 19 gadus vecs, March jau ir izdevis četrus albumus, vienu studijas albumu un paspējis iesildīt koncertos starptautiski atzītus māksliniekus: GZA no Wu-Tang Clan (ASV), AK-47 (Krievija), Masta Ace (ASV), Blabbermouf (NL) un Afu-Ra (ASV).

Albumā "The Super Extra More Experience", kurā iekļautas deviņas dziesmas un trīs skiti, March runā par tādām tēmām kā mīlestība, nauda, bailes, dusmas, cieņa.

"Sevišķi apdomāta nenopietnība būtu vislabāk raksturojošie vārdi šim albumam. Ar humoru es neesmu uz jūs, tāpēc to albumā var atrast teju katrā dziesmā. Tajā pašā laikā jāsaka, ka albums ir neapšaubāmi pamācošs. Tiesa, ne ar dzīves gudrībām, jo tādam nolūkam kalpo grāmatas," par jauno albumu stāsta hip-hopa mākslinieks March, norādot, ka albuma dziesmās saklausāmas līdz šim Latvijas hip-hopa mūzikā nedzirdētas repa manieres.

March albums "The Super Extra More Experience" tapis sadarbībā ar biedrību "401" un pašmāju hip-hopa mūzikā labi zināmo producentu Tabli, kurš radījis gan visu dziesmu instrumentālos pavadījumus, gan veicis dziesmu ierakstus, apstrādi un piedalījies vairāku albuma dziesmu konceptu izveidē. Līdzās March albumā dzirdami arī divi viesmākslinieki – viens no tiem ir jau minētais amerikāņu reperis Akil The MC no grupas "Jurassic 5", bet otra – jaunā un talantīgā pašmāju dziedātāja Krisy.

March albums "The Super Extra More Experience" pieejams visās populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs.