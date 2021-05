Samanta Tīna piedāvā jaunu dziesmu – 'I'm the woman'

Latviešu dziedātāja Samanta Tīna klausītāju vērtējumam nodod savu jauno singlu – skaņdarbu "I'm the woman".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jaunā Samantas dziesma publiski internetā tika prezentēta ceturtdienas vakarā stundu pirms kāpšanas uz "Eirovīzijas'" lielās skatuves. Kā zināms, ar dziesmu "The Moon is Rising" māksliniece neiekļuva to 26 valstu starpā, kas šogad cīnīsies par uzvaru konkursā.

"Domāju, ka tas būtu lieliski, ja es savā pusfināla dienā varētu izdot jaunu dziesmu, kas ir tieši par šādu pašu tēmu – par sievietes spēku," pauda Samanta.

"Dziesmas stāsts ir kā plūstošs un dabīgs turpinājums manai "Eirovīzijas" dziesmai "The Moon is Rising" – par sevis pieņemšanu un tā, ar ko atšķiramies cita no citas, pieņemšanu par savu unikalitāti. Mīlēt sevi, turēt galvu augšā un iet savu ceļu neatkarīgi no tā, ko par tevi domā apkārtējie. Mums katrai ir savi sapņi un mērķi, un vienīgā, kura var tos sasniegt vai arī nesasniegt, esi tu pati! Esi nesatricināma! Galvu augšā un drosmīgi dodies īstenot savus sapņus!" mudina Samanta un turpina darbu pie topošā mūzikas albuma.