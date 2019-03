'Transleiteris' ar Zeltiņu, Rasimu un Leperu publisko īpašu veltījumu dāmām

Ar ļoti īpašu un skaistu pārsteigumu 8. martā dāmas iepriecinājuši duets "Transleiteris". Mūziķi apvienojušies ar Rihardu Leperu, Kristapu Rasimu un Renāru Zeltiņu, un Sieviešu dienā publiskota "Aizmugures ielas zēnu" liriskā dziesma "Es gribu to šādi te", kurai tapis arī juteklisks video.

Šis gads abiem "Transleitera" pārstāvjiem – Edžum Ķaukulim un Laurim Mihailovam – ir īpašs, jo ne tikai ir apvienojusies viņu mīļākā grupa "Backstreet Boys", bet arī ikoniskajam singlam "I Want It That Way" aprit 20 gadi. Vienīgā loģiskā rīcība šādā gadā ir ieskaņot "Aizmugures ielas zēnu" dziesmas latvisko versiju "Es gribu to šādi te", "Delfi Izklaidei" atklāj grupas pārstāvis.

Kamēr Ķaukulis ir uzņēmies noslēpumainās "akmens sejas" Kevina lomu, bet Mihailovs tēlo slikto zēnu A.J., bariņā ir aicināts arī smukulītis-cukurdupsītis Niks jeb Rihards Lepers, meksikāņu "melnā pērle" Hovijs jeb Kristaps Rasims, kā arī nerātni draiskais Braiens, proti, Renārs Zeltiņš.

"Šis klips neapšaubāmi ir viens no vērienīgākajiem "Transleitera" veikumiem – mēs ar draugiem esam ieguldījuši daudz enerģijas un laika, bet Lauris izaudzējis pakaviņu ap lūpām," pastāstīja grupas pārstāvis Ķaukulis. "Esam ļoti priecīgi arī par Zeltiņa, Rasima un Lepera iesaistu – protams, esam nedaudz izbrīnīti, ka viņi jau bez mēģinājumiem zināja vārdus un deju kustības no galvas."

Savukārt taujāti, kā viņi ieteiktu vīriešiem Sieviešu dienā palutināt savas dāmas, mūziķi ir gatavi atklāt savu recepti.

"Mēs kā mūziķi uzskatām, ka vislabākās dāvanas ir pasniedzamas audio formātā. Tieši tāpēc ticam, ka dāma nekad neaizmirsīs, ja pirms gulētiešanas zem sedziņas vīrietis padungos šo dziesmu mīļotajai austiņā. Protams, svarīgi ir arī kaut kāds taustāms priekšmets. Nez... Varbūt svece. Vai "Rafaello" – meitenēm vispār garšo cukurs. Mēs katrā ziņā paši parasti izvairāmies no plīša rotaļlietām, jo tām neuzticamies," prāto Ķaukulis un Mihailovs.

Jāatzīmē, ka 8. marta apsveikumi "Transleiterim" nav sveša lieta, jo šis nu jau ir dueta ceturtais mēģinājums iekarot meiteņu sirdis. Pērn mūziķi kopā ar Māri Grigali ieskaņoja dziesmu "Mūžīgā liesma", kas bija tulkojums "The Bangles" skaņdarbam "Eternal Flame".