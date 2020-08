'X Faktora' dalībniece Diona Liepiņa 18. dzimšanas dienā uzmirdz ar jaunu dziesmu

Diona Liepiņa pēc uzmirdzēšanas šova 'X Faktors' krēslu izaicinājumā šajā pavasarī izdeva savu debijas singlu. Nu viņa nodod plašākam publikas vērtējumam jaunu dziesmu "Neesi vainīgs" un tās videoklipu, kurā pati ir ne vien aktrise, bet arī tā režisore.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dziesmas "Neesi vainīgs" ideja radās jau pagājušajā gadā, tā tapa mirkļa iespaidā, vadoties pēc apkārt esošajiem notikumiem un apstākļiem pašas mūziķes dzīvē. Pat vissīkākā nianse dziesmas vārdos ir patiesais Dionas piedzīvojums, gūtā dzīves pieredze, skaidro jaunās mākslinieces pārstāve Līva Cimmermane.

"Neesi vainīgs" vārdu un mūzikas autore ir pati Diona. Arī videoklipa režija ir viņas veidota, balstoties uz vārdiem dziesmā, notikumiem un atmiņām. Tajā tiek parādīta lielā pirmā mīlestība, galvenajās lomās iejūtoties Dionai un Ardim Avotiņam, kurš atveido viņas puisi.

"Ir ļoti interesanti tēlot to, kas jau pirms kāda laika izdzīvots, un šī bija lieliska iespēja pārbaudīt pašai sevi un paraudzīties uz sevi no cita skata punkta. Videoklipa režiju vēlējos pēc iespējas pietuvināt dziesmas vārdiem, padarot to īpaši reālu. Viss, ko tajā redzat – tas viss ir ne tikai manis pieredzēts, bet izdzīvots tieši video redzamajās vietās. Šī klipa uzņemšana līdz ar to ļāva man saprast, ka viss tiešām ir beidzies, ka nav un nav pat vajadzīgi nekādi atkāpšanās ceļi, kas liktu no jauna skumt par pagātni. Dzīve ir šeit un tagad," stāsta Diona.