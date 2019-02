Arī Igaunija izvēlējusies savu 'Eirovīzijas' dziesmu

Igauniju starptautiskajā "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Telavivā, Izraēlā, pārstāvēs Zviedrijas dziedātājs Viktors Krons ar dziesmu "Storm".

27 gadus vecais Krons skatītāju balsojumā uzvarēja Igaunijas nacionālā "Eirovīzijas" dziesmu konkursa superfinālā, kas sestdienas vakarā notika Tallinā.

Otrajā vietā ierindojās Uku Suviste ar dziesmu "Pretty Little Liar", bet trešajā vietā – Stefans ar dziesmu "Without You".

Pēc Igaunijas nacionālā konkursa noteikumiem, skatītāju un starptautiskās žūrijas balsojumā tiek izraudzīti trīs superfināla dalībnieki, savukārt uzvarētājs tiek noteikts tikai skatītāju balsojumā.

Starptautiskā "Eirovīzijas" dziesmu konkursa pusfināli Telavivā notiks 14. un 16. maijā, bet fināls būs 18. maijā.

Latvijas pārstāvis, duets "Carousel", startēs otrajā pusfinālā, kurā uzstāsies arī Šveice, Albānija, Zviedrija, Azerbaidžāna, Īrija, Austrija, Moldova, Maķedonija, Norvēģija, Krievija, Nīderlande, Rumānija, Horvātija, Dānija, Armēnija, Lietuva un Malta.