Ārzemniekiem patīk, tautieši peļ – Latvijas dziesmu vētī 'Eirovīzijas' fani

Piektdien tapa zināms, ar kādu dziesmu Samanta Tīna pārstāvēs Latviju lielajā "Eirovīzijā" Roterdamā. Skaņdarbs "The Moon is Rising" vienaldzīgos neatstāj - dziesma vai nu ļoti patīk, vai arī ārkārtīgi nepatīk.

Jau burtiski dažas stundas pēc dziesmas pirmatskaņojuma to vērtēt metās arī virkne konkursa fanātu aiz mūsu valsts robežām, savas pārdomas publiskojot vietnē "YouTube". Jāteic, ka ārvalstu jūtūberu reakcija uz Latvijas dziesmu krasi atšķiras no tās, kādu varam lasīt pašmāju sociālajos tīklos, kur lielākoties Samantas dziesma tiek pelta, sak, uzvara ar šo skaņdarbu nav iespējama.

Lai runātu par uzvaru, vispirms Samantai Tīnai jāpārvar pusfināla atlase un jāiekļūst lielajā sacensībā. Virkne "Eirovīzijas" fanu, dziesmu noklausoties, uzvaru tai neparedz, taču teju visi saka, ka "The Moon is Rising" pilnīgi noteikti krasi atšķiras no citu valstu piedāvājuma šogad. Fani īpaši slavē Samantas Tīnas spēcīgo vokālu. "Jā, karaliene šajā "Eirovīzijā" pilnīgi noteikti ir ieradusies," pauda kāds konkursa cienītājs no Lielbritānijas.

"Delfi" izlases veidā apskatīja vairākas neformālās recenzijas "YouTube" platformā – vienkāršie cilvēki, nebūt ne eksperti, izvērtēja Samantas Tīnas sniegumu un vērtēja viņas dziesmu. Liela daļa no viņiem atceras arī dziedājās pērnā gada "Still breathing" gabalu, paužot sajūsmu par to un nožēlu, ka šis darbs uz "Eirovīzijas" lielās skatuves neparādījās pandēmijas dēļ.

Mets no ASV Samantas dziesmu nosauc par labu un "ievelkošu". Tā noteikti konkursā tiks pamanīta, taču nav zināms – vai nu uz labo, vai uz slikto pusi. "Dziesma ir dīvaina, taču labākajā nozīmē! Klips ir dramatisks, teatrāls. Es tajā redzu arī apspēlētas klišejas," videoklipu analizē amerikānis. Viņš uzskata, ka "Eirovīzijas" faniem šī dziesma būs īsts saldais ēdiens. Viņš sekojis līdzi Samantas gaitām Latvijas nacionālajā atlasē arī iepriekšējos gadus un uzskata, ka nu beidzot Samanta ir viņa pati – spēcīga, stipra un ar savu nostāju. Londonā dzīvojošā jauniete Nūša Latvijas dziesmu baudīja pie vīna pokāla. Arī viņai ļoti patika Samantas pērnā gada dziesma, taču "The Moon is Rising" viņa vērtē vēl augstāk. Tās ritmiskuma un "bīta" iesildīta, Nūša savā krēslā sāka pat dejot un ar pieredzējuša eksperta nostāju pauda: "Lūk, kāpēc dziesmas nav jāvērtē pēc pirmajām notīm!" Nūša spriež, ka pūlim šī dziesma noteikti patiks, jo tai ir viegli dziedāt līdzi, tā "paķer" ar savu "bītu". "Ļoti labs darbiņš, Latvija," spriež angliete. Arī Onurs no Turcijas teic, ka Samantas dziesma krasi izceļas starp citām līdz šim publiskotajām konkursa dalībniecēm. "Video ir ļoti izteiksmīgs un tas nevienā brīdī nerimst izklaidēt. Bet uz skatuves būtu jābūt kam līdzīgam," spriež turku puisis un retoriski vaicā, kā viņa to izdarīs (konkursa noteikumi nepieļauj tik lielu cilvēku skaitu uz skatuves). 21 gadu vecais Ļoņa no Ukrainas mūsu dziesmai dod atzīmes septiņi un astoņi, bet desmitnieku Samantas balsij. Viņš uzskata, ka dziesma tiks finālā, taču Samantai būs ļoti jānopūlas, lai viņu iebalsotu konkursa desmitniekā. Puisis norāda, ka "The Moon is Rising" dīvainā kārtā nav "Eirovīzijas" bukmeikeru uzmanības lokā, viņš nesaprot tam iemeslus. Ļoņa uzskata, ka dziesmai pietrūkst kaut kāda pēdējā odziņa, jo pagaidām tā īsti labi "nespridzina". Savs viedoklis ir arī Adamam no Filipīnām. Viņš vairāk analizē dziesmas idejisko vēstījumu – sievietes spēks, pašpārliecinātība. Viņaprāt, šogad konkursam pieteikts daudz labu dziesmu, un jāgaida, kā skatītāji sapratīs Latvijas dziesmu. Bet Vitors un Diāna no Portugāles spriež, ka "The Moon is Rising" ir tāda dziesma, ko gribētos arī kā melodiju savam telefonam uzlikt, taču tā šķiet jau kaut kur dzirdēta. Jāpiebilst, ka ne viens vien jūtūberis atzīmē, ka Latvijas sniegums šķiet aizdomīgi līdzīgs Bejonsī dziesmai "Run the world". Itāļu puisis Marks norāda, ka Latvijas dziesma fanu vidū varētu kļūt arvien populārāka, ja vien to klausītos vairākas reizes. "Dziesma ir laba, tomēr sajūtas man ir dīvainas," viņš komentē. Draugiem no Anglijas īpaši pielipis dziesmas "para ra, para ra", un Latvijas dziesma piepulcējusies viņu favorītu listei. "Tas bija fantastiski. Brīnišķīga balss, brīnišķīgs teksts un vēstījums. Gandrīz hipnotizējoši," vērtē Tims un Deniss.

Pašmāju soctīklotāji sajūsmā nav

Interesanti, ka zem ārzemnieku videorecenzijām lasāmajos komentāros arīdzan lielākoties pausts atbalsts mūsu dziesmai, taču pa darvas karotei pie šiem video iemetuši paši tautieši, publiski komentējot, ka Latvijā jau nu gan šī dziesma tautai nepatīk. Latvijā gan feisbukā, gan tviterī soctīklotāji uzmanību vērš dziesmas klipam, kas esot pārlieku atbalstošs LGBTQ kopienai, turklāt Samanta Tīna izskatoties pēc vaboles, kas aizmirsusi uzvilkt bikšeles. Bet ir arī labi – vai vismaz cerīgi – vārdi.

Šogad Eirovīzijā: Samanta Tīna un Latvijas seksuālā revolūcija. — Sabīne Rasa Vīra (@sviire) March 13, 2021

To Samantas Tīnas dziesmu un klipu vajadzēja pieslēgt kādai elektrostacijai vai kam tādam, un saražotās negatīvās enerģijas daudzums ļautu nodrošināt ar bezmaksas apkuri vismaz kādu mazpilsētu. #eirovizija #samantatina — Janis Konons (@janiskonons) March 13, 2021

Samantai Tīnai un Aminatai ir viena kopīga lieta - viņas uz skatuves neizklausās un neizskatās pēc latviešu māksliniecēm, kas, iespējams, ir trumpis panākumiem Eirovīzijā. Samantai varbūt mazliet sit cauri akcentu, bet tā badass attieksme visu lieliski atsver. — DINA ANCKINA (@dinaanckina) March 13, 2021

Man ļoti piemīlīgi šķiet tie senīlie boomeri, kuri triggerojas par minoritātēm Samantas klipā, bet neko nenojauš par milzīgo LGBT fanu kopienu Eirovīzijā. Elita, mēs vairs nesūtīsim uz turieni Fominu un Kleinu. — Zanda (@Mojito41) March 12, 2021

Samanta Tīna maijā dosies uz Roterdamu Nīderlandē, lai pārstāvētu Latviju Starptautiskajā "Eirovīzijas" dziesmu konkursā. Šogad tas notiks jau 65. reizi, un konkursā piedalīsies 41 valsts. Pusfināli notiks 18. un 20. maijā, bet fināls, kurā piedalīsies 26 dziesmas – 22. maijā. Samanta uzstāsies otrajā pusfinālā 20. maijā. Arī portāls "Delfi" piedāvās teksta tiešraidi gan konkursa pusfinālā, gan finālā.