'Bujāns' pirms 'Supernovas' latvisko savu dziesmu – 'Hī, šī, tu un es'

Duets "Bujāns", kurā apvienojušies mākslinieki Intars Busulis un Reinis Sējāns, klausītājiem nodod dziesmas "He, She You & Me" latvisko versiju - "Hī, Šī, Tu un Es", kā arī abu dziesmu videoklipus. Jāatgādina, ka viņu dziesma cīnās par tikšanu uz lielo "Eirovīziju".

Dziesmas mūzikas autori ir dueta līderi, un dziesmas atdzejojumu no angļu valodas ir veidojuši viņi paši. Dziesma ir par visaptverošu mīlestību, iedrošinājumu sapņot un atraisīt savas sirdis.

Reinis Sējāns par dziesmas tulkojumu latviešu valodā saka: ""Bujāns" joprojām ir tautas vadīts ansamblis, un mēs izjūtam ārkārtīgi lielu atbildību pret latviešu tautu. Apzināmies, ka ne visi tomēr saprot angļu valodu. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, lai valodas barjera nav šķērslis, lai jebkurš spētu saprast ik katru vārdu un uztvert dziesmas vēstījumu. Mūsu pamatpasaule tomēr ir Latvija". Duets ar dziesmas versiju angļu valodā "He, She, You & Me" pretendē uz iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajā dziesmu konkursā "Eurovīzija", jo dziesma ir iekļuvusi konkursa "Supernova" finālā. Jau 12. februārī tiks noskaidrots konkursa "Supernova" uzvarētājs. Duets "Bujāns" aicina atbalstīt sev tīkamāko dziesmu no visām fināldziesmām, tomēr grupas virsmērķis un sapņa piepildījums būtu mīlestības putekļu mākoni pārpūst pāri pasaulei. Duets "Bujāns", kas dibināts 2017. gada nogalē, katru gadu rada vienu dziesmu. 2026. gada izskaņā plānots izdot dueta pirmo albumu. Savukārt 2036. gadā – pēdējo. 2037. gads solās būt īpašs – grupa iecerējusi īstenot savu sapni, rīkojot grandiozu šovprogrammu Rīgā, stadionā "Daugava".