Dīdžejam [Ex] da Bass jauns singls par smago pandēmijas gadu

Latvijas dīdžejs un EHR radio šova "Party Service" vadītājs [Ex] da Bass kopā ar deju mūzikas producentu REZarin, piedaloties itāliešu vokālistam Marko Finoti, apvienojušies kopīgā deju mūzikas dziesmā – "Find My Way".

Singls "Find My Way" ir veltīts 2020. gada pārbaudījumu laikam jeb dzīves posmam, kad pasaule ir pazaudējusi kontroli pār sevi, un katrs no mums pastāv tikai par sevi. Mākslinieki pauž cerību, ka bijusī veselības ministre Ilze Viņķele to iekļaus savā "pleilistē".

"Izklaides un mūzikas industrijas cilvēkiem šis gads paliks atmiņā kā ļoti sarežģīts, kurā katram no mums bija jāatrod savs ceļš. Mēs savu ceļu atradām radot kopīgu dziesmu, ko nododam jūsu vērtējumam. Ausis pagaidām vēl brīvas, un šī dziesma ir tieši jūsu ausīm. Ja vēl dejosiet, tad vispār labi, jo fiziskās aktivitātes uzlabo veselību un atbrīvo prātu," skaidro [Ex] da Bass un REZarin.

Darba radīšanai ir izmantots LaIPA stipendijas finansējums.