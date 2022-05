Edgars Bāliņš no Turīnas: Kas uzvarēs 'Eirovīzijā'?

Nevienam prātīgi domājošam cilvēkam nav šaubu par to, kas šogad uzvarēs lielajā popmūzikas olimpiādē un varam tikai minēt, kā būtu, ja vien liela kaimiņvalsts nesabojātu dzīvi puspasaulei. Teju visi šā gada "Eirovīzijas" dalībnieki jau atzinuši, ka cīnās... jā, tikai par otro vietu. Bet arī šī cīņa ir īpaši spraiga.

Lielbritānija

Pirmais kandidāts uz sudraba medaļu ir Lielbritānijas pārstāvis. Lai gan daudziem šķiet, ka šī ir valsts, kurā "Eirovīziju" uztver maksimāli nenopietni, lielie ieguldījumi skatuves tehnikā pierāda pretējo. Sema Raidera vokāls noteikti patiks gan žūrijai, gan skatītājiem un varam likt ķīlā teju visu, kas pie dvēseles uz to, ka pērnā gada fiasko britiem nedraud. Ja esam pavisam precīzi, šogad Lielbritānijai beidzot ir tikpat labas izredzes kā pirms divdesmit gadiem, kad Džesikai Gārlikai priekšā aizsteidzās tikai Ira Losko un Marija Naumova.

Itālija

Itālija pēdējā laikā pierādījusi, ka Sanremo festivāls ir viens no nopietnākajiem atlases turnīriem pirms lielās "Eirovīzijas" un šis gads absolūti nav izņēmums. Daudzi atceras Mahmudu un viņa dziesmu "Soldi", kam pirms dažiem gadiem pietrūka pavisam nedaudz, lai uzvarētu konkursā. Šogad viņš ir atgriezies kopā ar tautā ārprātīgi mīlētu dziedātāju – reperi Blanko, izveidojot duetu, kam atteikt nespēj neviens konkursa fans. Ja viņi netiks pirmajā trijniekā, tā nudien būs izgāšanās, gluži tāpat kā izgāzusies ir pati Itālija ar nepabeigto skatuvi un neveiksmīgi noorganizēto pasākumu. Bet par to citreiz.

Zviedrija

Ir kāda valsts, par kuru puslīdz droši allaž var teikt, ka tā būs tuvu pirmajam pieciniekam. Tā, protams, ir Zviedrija. Viņu nacionālā atlase "Melodiefestivalen" ir kārtu pārāka citām atlasēm un ne velti daudzi to uzskata par "mazo "Eirovīziju"". Šogad tajā triumfēja Kornēlija ar ļoti spēcīgu balādi un ļoti spēcīgām pretenzijām uz augstu vietu gan žūrijas, gan skatītāju balsojumā. Kādā citā gadā šis būtu varens pieteikums uz uzvaru, šogad tas ir labs pieteikums pirmajam trijniekam.

Spānija

"Eirovīzijas" apskatnieki bieži pieminējuši, ka beidzot lielais piecinieks ir liels, ar to domājot veiksmīgos priekšnesumus no Itālijas, Lielbritānijas un Spānijas. Nav šaubu, ka Spānijas izskatīgā dziedātāja šogad šarmēs ne pa jokam un pacels savas valsts rezultātu sen neredzētos augstumos. Ja esam precīzi, Spānija pirmajā pieciniekā pēdējoreiz bija tālajā 1995. gadā, taču šogad vieta pieciniekā būtu ļoti pelnīta.

Ukraina

Runājot par pārējiem dalībniekiem, domas daudziem atšķiras, un tas ir tikai pareizi. Citiem šķiet, ka Polijai beidzot ir izcils gabals, citi novērtē Portugāles vienkāršību vai Serbijas skatuves mākslu, bet kopumā šogad Eiropa, visticamāk, vienosies kopīgā balsī un savus 12 punktus lielākoties atdos Ukrainai. Nav skaidrs, vai konkurss nākamgad varēs notikt Kijivā, taču šis būs kārtējais apliecinājums tam, ka mēs esam vienoti atbalstā Ukrainai un "Eirovīzija" nebūt nav tikai dziesmu konkurss, bet arī spēcīgs politisks ierocis, kurā apliecināt savu nostāju.

"Eirovīzijas" lielais fināls – šovakar pulksten 22! Tiešraidē no Turīnas sacentīsies 25 dziesmas – desmit no katra atlases pusfināla un piecas dziesmas no tā dēvētā "big five" jeb lielā piecinieka. Šogad finālā piedalās arī mūsu kaimiņi Lietuva un Igaunija. Latvijai, cerams, paveiksies nākamgad...