Anglijas pilsētā Liverpūlē noslēdzies 67. starptautiskais dziesmu konkurss "Eirovīzija". Finālā nepiedalījās Latvija, taču startēja mūsu kaimiņi Igaunija un Lietuva. Žūrijas un publikas balsojuma kopvērtējumā par uzvarētāju kļuva zviedriete Lorīna ar dziesmu "Tattoo". Viņai šī ir jau otrā uzvara "Eirovīzijā".

Mūsu žūrija maksimālo punktu skaitu – 12 – piešķīra Igaunijas dziedātājai Alikai, bet skatītāji visaugstāk vērtēja Somijas dziesmu.

Kopumā dalībvalstu žūrijas balsojumā lielākais punktu skaits tika Zviedrijas dziesmai, un arī skatītāju balsojums neieviesa korekcijas.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Lorīnai šī ir jau otrā uzvara konkursā – pirms 11 gadiem viņa "paņēma" visu pasauli ar dziesmu "Euphoria", kas jau pirms paša konkursa bija kļuvusi par globālu hitu. Tādējādi Lorīnas kapitāls uzvaras kaldināšanā bija viņas plašā fanu bāze. Arī šā gada dziesma "Tattoo" rotāciju radiostacijās uzsāka jau ļoti savlaicīgi. "Eirovīzijas" pazinējs Edgars Bāliņš šo dziesmu raksturo ar vārdiem "līdz niansēm nopulēts popmūzikas dimants, zviedru producentu meistardarbs, absolūta mūzikas matemātikas paraugstunda".

Uzvarētāju noteica gan TV skatītāju balsojums, gan žūrijas viedoklis. Publikas un profesionāļu balsis tika saskaitītas atsevišķi. Šogad pirmo reizi vērā ņemts arī tā dēvētais "pārējās pasaules" balsojums, proti, par labāko dziesmu tiešsaistē var balsot arī no valstīm, kas "Eirovīzijā" nepiedalās.

Jau ilgi pirms fināla bija skaidrs, ka līderi šogad ir divi – Lorīna no Zviedrijas un reperis Käärijä no Somijas, bukmeikeri bija pārliecināti, ka uzvarēs viens no diviem. Tiesa, vērīgākie konkursa fani pamanījuši, ka uzvarējušajā dziesmā saskatāmas plaģiātisma pazīmes – Lorīnas dziesma "Tattoo" ir neparasti līdzīga 2005. gadā radītās ukraiņu dziedātājas Oksanas Stefanivnas Gristajas jeb "Mika Newton" izpildītās dziesmas "В Плену" dziesmas fragmentam.

"Eirovīzijas" finālā dziedāja 26 valstu pārstāvji – desmit no katra atlases pusfināla, lielā piecinieka valstis un Ukraina kā pērnā gada uzvarētāja, savukārt balsojumā varēja piedalīties visu 37 dalībvalstu iedzīvotāji.

2023. gada konkursā finālā startēja Austrija, Portugāle, Šveice, Polija, Serbija, Francija, Kipra, Spānija, Zviedrija, Albānija, Itālija, Somija, Čehija, Austrālija, Beļģija, Armēnija, Moldova, Ukraina, Norvēģija, Vācija, Izraēla, Slovēnija, Horvātija, Lielbritānija, Igaunija un Lietuva – lietuvas dziesmu "Stay" sacerējuši latviešu puiši.

Latvijai ar roķīgo šūpuļdziesmu "Aijā" sesto reizi pēc kārtas nepaveicās pārvarēt pusfinālu. Mūsu valsts "Eirovīzijas" finālā pēdējo reizi dziedāja 2016. gadā. Grupa "Sudden Lights" no Rīgā atgriežas svētdienas vēlā vakarā īsi pirms pusnakts ar reisu no Frankfurtes.