'Eirovīzijas' uzvarētāja Lorīna novembrī uzstāsies Rīgā

Divkārtēja "Eirovīzijas" laureāte, unikālās balss īpašniece no Zviedrijas Lorīna (Loreen) 30. novembrī uzstāsies Rīgā, koncertzālē "Palladium", portālam "Delfi" vēsta pasākuma organizatori.

Pasaules slavu māksliniece guva 2012. gadā, kad uzvarēja "Eirovīzijas" dziesmu konkursā ar ikonisko hitu "Euphoria", savukārt 10 gadus vēlāk kļuva par pirmo sievieti, kura "Eirovīzijas" uzvaras laurus guvusi divreiz, šī gada konkursā uzvarot ar dziesmu "Tattoo".

Līdz ar gūtajiem panākumiem Lorīna dodas koncerttūrē un jau novembrī viņas emocionāli piesātinātais priekšnesums būs baudāms arī pie mums Rīgā. Biļetes "Biļešu serviss" tīklā pieejamas no 26. maija plkst. 10.00.

Lorīna ir viena no mūzikas nozares ikoniskākajām un ievērojamākajām māksliniecēm, kuras neaizmirstamie hiti "Euphoria" un "My Heart is Refusing Me" pārņēma mūzikas topus visā pasaulē. Dzīvajos koncertos dziedātājas izpildījumam piemīt vokāls spēks un emocijas, kas Lorīnas daiļrades cienītājus ievelk melodiskajā un izjustajā mūzikas pasaulē līdz ar koncerta pirmajiem mirkļiem.

Neilgi pēc pirmās laurus nesošās dalības "Eirovīzijā" Lorīna tā paša gada izskaņā izdeva debijas albumu "Heal" (2012). To augsti vērtēja gan mūzikas kritiķi, gan dziedātājas fani visā pasaulē, bet īpašu atzinību šis albums guva Zviedrijā, Vācijā un Norvēģijā. Otrajā studijas albumā "Ride" (2017) dziedātāja atļāvās muzikālajiem eksperimentiem, pievēršoties alternatīvākam skanējumam.

Caur eksperimentālajiem meklējumiem savā skanējumā Lorīna atradusi profesionālu pieeju, kā sevis radītajās muzikālajās performancēs baudāmi sintezēt dažādu mūzikas žanru iezīmes, tostarp popu un elektronisko mūziku, džezu un vokālās balādes. Dziedātāja atpazīstama ar spēcīgu vokālo skanējumu un emocionāli piesātināto uzstāšanās mākslu, sagādājot klausītājiem baudpilnu koncerta pieredzi.