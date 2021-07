'Eirovīzijas' uzvarētāji publisko klipu hitam 'I wanna be your slave'

Dziesmu konkursa "Eirovīzija" šā gada uzvarētāji "Måneskin" beidzot izdod oficiālo mūzikas video dziesmai "I wanna be your slave".

Šā gada "Eirovīzijas" dziesmu konkursa uzvarētājiem – Itālijas grupai "Måneskin" vairs nav nepieciešama īpaša iepazīstināšana: viņu fenomenālā izraušanās un straujais kāpiens pasaules dziesmu topos ar vairāk nekā diviem miljardiem klausījumu no visas pasaules komentārus neprasa. "Måneskin" singli "Beggin" un "I wanna be your slave" šobrīd ir 1. un 10. populārākās dziesmu straumēšanas platformas "Spotify" Top 50 vispasaules topā.

Oficiālais video dziesmai "I wanna be your slave" ievilina skatītājus pasaulē, kur aizliegtās vēlmes ir apvienotas ar nelielu upurēšanos. Kā superzvaigznes no drosmīga, nefiltrēta dzīvā šova, "Måneskin" perfekti atspoguļo dziesmas noskaņu un vārdus, kur vairāki neestētiski tēli izpauž savu seksuālitāti dziļās niansēs...

Video režisējis Simone Bozellī. Viņš ir 35. Venēcijas starptautiskās filmu kritiķu nedēļas balvas ieguvējs ar savu īsfilmu "J'Adore". Klipa ietvaros grupa izvēlējās valkāt "Gucci" tērpus un aksesuārus, kas iegūti no kompānijas radošā direktora Alessandro Mišele.