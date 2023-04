Elektroniskās mūzikas festivāls 'Under' šogad pulcēs gandrīz 40 māksliniekus

Elektroniskās mūzikas festivāls "Under 2023", kas jau ceturto reizi notiks 19. un 20. maijā, Tēraudlietuves ielā 9, izziņo pilnu dalībnieku programmu — tajā piedalīsies gandrīz 40 mākslinieki. Iepriekš paziņotiem galvenajiem māksliniekiem Tiga, Slam DJs, Alinka un Hard Ton pievienosies Berlīnes mākslinieki Holgers Zilske un Radical Softness, kā arī Londonas kluba "Fold" dibinātājs Voicedrone, portālam "Delfi" saka dīdžejs Bogdans Tarans.

Festivāla pirmā diena, 19. maijs, ir veltīta elektroniskajiem priekšnesumiem "dzīvajā".

Plkst. 21:00 vakaru atklās "Zelta Mikrofona" nominante Waterflower, pazīstama kā ekofutūristu kustības mūzikas aktīviste. Waterflower nekautrējas izmantot augus un sēnes kā mūzikas instrumentus un MIDI ģeneratorus, radot radošu avantpopa un hiperpopa miksli ar hardkoru.

Vēlāk skatuvē kāps vokāliste un producente Podruga, kuras daiļrade pārvieto klausītājus 90. gadu elektronikā, fantāziju filmu skaņu celiņos ar postpanka elementiem. Kopā ar ģitāristu un producentu Ričardu Daukštu Podruga gatavo elektronisko setu.

Ekstravagantā itāļu dueta Hard Ton ("Permanent Vacation", "International Deejay Gigolo") uzstāšanos ievadīs rīdzinieku "Queer On Acid" mākslinieciskais sets. Skatuves priekšnesumus noslēgs ventspilnieka Igora Vorobjova elektrotehno sniegums. Igors ir pieredzējis elektroniskās mūzikas producents un vada mūzikas izdevniecību "Blind Allies" jau sešus gadus.

Sestdien, 20. maijā, festivāls vērs durvis pulksten 18:00. Programma sāksies "Garden" skatuvē, kur spēlēs gan pieredzējušie, gan jaunie Latvijas dīdžeji: gaidāmi vinila seti no Nick Ustinov & Jazzy Marky, Waxid, Vakru, Ze Ivarzz. Uzstāsies arī KAN, Aizvakardiena, Adroit, DIN, Esoniq, Ideology of Sound, Elvi Soulsystems un kosmopolītisks Cheh, kurš pārstāv Libānu un Apvienotos Arābu Emirātus, bet šobrīd strādā Lietuvā.

Plkst. 20:00 tiks atklātas skatuves "Under Pressure" un "Under Control". Spēcīgu tehno tur prezentēs šī žanra skotu mastodonti — duets Slam. Viņu mūzikas kompānija "Soma Records" sāka darboties 20. gadsimta 90. gadu sākumā, atklājot pasaulei vairākus mūsdienās slavenus vārdus.

Duetam pievienosies Londonas kluba "Fold" līdzdibinātājs, kurators un rezidents — Voicedrone. Klubs tiek uzskatīts par vienu no populārākajām pagrīdes vietām Lielbritānijas galvaspilsētā.

Ātrāku tehno skanējumu prezentēs Berlin HÖR videoservisa pastāvīga viešņa — queer DJ Radical Softness. Skatuves programmā ir daudz sieviešu vārdu: Igaunijas tehno pirmā lēdija Merimell, kuras aktīvā ir relīzes slavenajās izdevniecībās un savs radio šovs valsts radio, "Under" festivāla dibinātāja Ksenia Kamikaza, DJ Orthodox no Liepājas, Laima Adelaide no Štutgartes, LE/RA. Dīdžejiem E91, Ikss un HP-82 ir savs īpatnējs stils, kas papildinās sestdienas tehno skatuves kopainu.

Skatuves "Under Control", kur galvenokārt skanēs EBM, electro un acid, zvaigznes būs: Tiga — kanādiešu dīdžejs, daudzu elektronisko hitu autors no skaņu ierakstu leibla "Turbo Recordings"; Alinka, kas ir Berlīnē dzīvojošā ukraiņu izcelsmes Čikāgas māksliniece un bāra Panorama rezidente; berlīnietis Holgers Zilske, elektroniskās mūzikas vidē pazīstams ar tehnoprojekta Smash TV nosaukumu, eksperimentējošs ar electro.

Festivāla starptautisko programmu papildinās Kauņas kluba "Lizdas" rezidents Mountak. Latviju tajā pārstāvēs duets Taran & Lomov no Amber Muse, Lévi no Klik Klak, Crying Skies, mOZ & Herren Ivo, Veronika Keris & Grisha Nirgov, kā arī duets Laiva Maikule.

Industriālais kvartāls Tēraudlietuves ielā 9 kļūs par vislabāko fonu festivāla "Under" mūsdienās neierasti drosmīgajam skanējumam. Vairāk informācijas par visiem dalībniekiem, norises vietu un biļetēm var atrast festivāla vietnē.