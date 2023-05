Igaunija cerības uz uzvaru 'Eirovīzijā' balsta pērno gadu sakritībās

"Eirovīzijas" rīkotāji piektdien izziņojuši dalībvalstu uzstāšanās kārtību finālā. Igaunijai ticis 12. kārtas numurs, savukārt Lietuvai – 22. Kopumā šova finālā redzēsim 26 valstu priekšnesumus.

Analizējot uzstāšanās secības labos un ne tik labos aspektus, Igaunijas "Delfi" vērš uzmanību uz sakritību, ka no pēdējām četrām "Eirovīzijām" tieši 12. kārtas numurs divreiz atnesis uzvaru. Ezotēriskāk noskaņotiem konkursa faniem šis fakts ļauj vairot ticību, ka arī 20 gadus vecā Alika Milova varētu šo veiksmes stāstu turpināt.

12. numurs esot laba zīme, jo tieši tāda pati starta pozīcija bijusi pērnā gada uzvarētājiem "Kalush Orchestra" no Ukrainas. Arī 2019. gada uzvarētājs nīderlandietis Dankans Loress ar dziesmu "Arcade" finālā uz skatuves kāpa kā divpadsmitais. Savukārt 2021. gadā šis pats kārtas skaitlis ticis Islandei, kas gan neuzvarēja, taču palika visai cienījamā ceturtajā vietā.

Zīmīgi, ka daudziem igauņiem iekļūšana konkursa finālā ir pārsteigums – līdzīgi kā Latvijā, arī Igaunijā valdīja skeptisks noskaņojums par tikšanu finālā.

Jau vēstījām, ka gan Igaunija, gan Lietuva šogad dziedās konkursa "Eirovīzija" finālā. Abas valstis 16 dziesmu konkurencē iekļuva desmitniekā. Konkursa fināls gaidāms sestdien, 13. maijā, to varēs vērot Latvijas Televīzijas tiešraidē pl.22. Finālā ar saviem priekšnesumiem mūs priecēs 20 pusfinālus izturējušās valstis un tā dēvētais lielais piecinieks – Lielbritānija, Francija, Vācija, Itālija un Spānija. Šogad arī Ukrainai pusfināls nebija nepieciešams.

Uzstāšanās secība:

Here is your #Eurovision2023 Grand Final Running Order!https://t.co/KIAQo7tp48 pic.twitter.com/3OF5rEspD2