Jaunā dziedātāja Diona Liepiņa prezentē 'Ghetto Faktoram' radīto dziesmu

Dziedātāja Diona Liepiņa nodod klausītājiem savu jaunāko singlu "Klusumā", kas tapis konkursa "Ghetto Faktors" lielajam finālam, kas notika ceturtdiena, 17. jūnijā. Dziesmai radīts arī videoklips, kas veidots sadarbībā ar konkursa organizatoru komandu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šī dziesma tapusi spontāni, taču dabīgi, vērojot naksnīgo pilsētu un balstoties uz emocijām.

"Es tobrīd jutu, ka man ir ko teikt, ka man atkal sāp, bet patiesībā par visu vairāk vēlos mieru. Domas pārtapa dzejā un naksnīgais laiks melodijā, ko pēc pāris dienām ierakstīju. Man ir grūti izklāstīt precīzas nianses par to, kas konkrēti ir dziesmas stāsts, jo es zinu, ko tā nozīmē man, taču es nevaru likt citiem justies tāpat. Dziesma nav par bailēm ko pateikt vai izrādīt. Vairāk par to, ka tu saudzē otru no savām emocijām, saudzē savstarpēji draudzīgo komunikāciju vienam pret otru. Tāds šīs dziesmas stāsts ir man, taču kāds tas būs klausītājiem? Katrs varēs to pielāgot savai situācijai," atklāj Diona.

Dziesmas vārdu un mūzikas autore ir pati Diona, tās producenti – Juris Ludženieks, Ivars Ozoliņš, pēcapstrādi veidojis Juris Ludženieks. Videoklips, kurā tiek attēlota vientulība un ar fantāzijām sirgstoša meitene, tapis Grīziņkalnā sadarbībā ar "Ghetto Faktors" komandu.