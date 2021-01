Jauna dziedātāja saraksta dziesmu Mārtiņa Freimaņa piemiņai

27. janvārī aprit desmit gadu, kopš no dzīves 33 gadu vecumā šķīrās mūziķis Mārtiņš Freimanis. Viņu pieminot, dziedātāja Diona Liepiņa laidusi klajā skaņdarbu "Eņģeļu zēns".

"Dziesma tapusi par godu īpašam latviešu māksliniekam, manam iedvesmas avotam un elkam Mārtiņam Freimanim," portālam "Delfi" teic Diona Liepiņa.

"Neesmu vienīgā, kuru Mārtiņš spējis tik ļoti iedvesmot. Dziesma ir par to, ka viņš nav aizmirsts un turpina dzīvot savās dziesmās, kuras mani aizrāva un lika par viņu uzzināt vairāk. Viņam tur augšā ir gan putni, gan zvaigznes, gan viss pārējais, tomēr tik žēl, ka nesanāca viņu satikt un iepazīt šeit. Zinu, ka kādu dienu mēs noteikti redzēsimies. Dziesmu var uztvert arī citādāk, jo ikvienam no mums ir kāds, kurš diemžēl aizgājis taisaulē," skaidro jaunā māksliniece, kuru daudzi atceras kā vienu no dalībniecēm šovā "X Faktors". "Arī mani ļoti bieži nomoka jautājums – kā ir tur augšā? Tāds arī bija viens no ceļiem pie Mārtiņa daiļrades. Saskatīju viņa rakstītajos tekstos līdzību ar savējiem, iedziļinājos viņējos un sapratu, ka esam uz viena mākoņa. Tagad, lasot Mārtiņa Freimaņa biogrāfijas grāmatu, cenšos saprast, kāds bija viņa ceļš," stāsta Diona.

Jaunais singls no trim pirmajām pērn klajā laistajām Dionas dziesmām atšķiras ar liriskāku raksturu un akustiskāku pasniegšanas veidu. Klavieres tajā iespēlējis Kristjāns Daniēls Krievkalns, kontrabasu – Mārcis Lipskis, bet bungas – Deniss Smirnovs.