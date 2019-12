'K-pop' fani vilina savus elkus uz Mežaparku un sakustina tviteri

Korejiešu popmūzikas fani, aicinot ierasties Latvijā nozares smagsvarus "BTS", pēcsvētku dienās ir "uzspridzinājuši" tviteri. Tēmturis "#BTSxMezaparks" ierindojas pārliecinošā pirmajā vietā tviterī aktuālāko tematu sarakstā Latvijā.

Pēc 24. decembrī izskanējušā paziņojuma par k-pop stilā muzicējošā ansambļa “BTS” 2020. gada turneju, grupas fani metušies masveida aicinājumā to atvest uz Mežaparka estrādi Latvijā. Kuplais fanu pulks cenšas iekārdināt mūziķus ierasties Latvijā, solot tos pabarot ar kvasu, kā arī piedāvājot iespējamās vizualizācijas grupas koncertam Mežaparkā.

Tēmturis "Twitter" vidē ir ieguvis vairāk nekā 3000 ierakstu, padarot to par sociālā tīkla apspriestāko notikumu Latvijā Ziemassvētku laikā.

BTS jeb “Bangtan Boys” ir septiņu vīru muzikālā apvienība no Seulas Dienvidkorejā, kura klausītāju sirdis iekarojusi visā pasaulē. “Forbes Korea” 2018. gada valsts ietekmīgāko slavenību topā viņus ierindoja 1. vietā. Savukārt apvienības starptautiskos panākumus simboliski ieskicē fakts, ka tieši “BTS” ir pirmā ne angļu valodā runājošā grupa, kura izpārdevusi koncertu prestižajā Vemblija stadionā.

Skaņdarba “Boy With Luv” videoklips vietnē “Youtube” ieguva vairāk nekā 76 miljonus skatījumu 24 stundu laikā, – šis nepārspētais rezultāts ir ierindots Ginesa pasaules rekordu grāmatā.

Vēl nesen visā pasaulē grupas fanu sašutumu izsauca ziņa, ka “BTS” kungiem būs jādodas obligātajā militārajā dienestā, kas Dienvidkorejā jāpilda visiem pilngadību sasniegušajiem vīriešiem.

Atgādinām, ka šogad jau korejiešu popmūzikas fani sašūpoja tviteri ar "krējumu".

Džeki pirms brauciena, kas mainīs viņu dzīves #BTSxMezaparks pic.twitter.com/kMZEff8qIS — Alixe 🇱🇻 busy bc uni (@alixe_yoonkook) December 26, 2019

we promise to actually have sniegs if you come to latvia #BTSxMezaparks pic.twitter.com/tqzwizfgfq — ivonna ♪ DREAM FIXED UNIT // ♡•.*♪.· (@seokwluv) December 26, 2019

Imagine them doing a photoshoot in Latvia for the next winter package 😳😳😳 pic.twitter.com/HQDgXYtiBc — 𝔴𝔦𝔫𝔱𝔢𝔯 𝔏𝔦𝔫𝔡𝔞 🐻 (@eternitypjm1) December 26, 2019

#BTSxMezaparks

Us giving BTS kvass when they come here pic.twitter.com/Kfa0mzduWB — 𝖙𝖍𝖔𝖙 𝖊𝖝𝖙𝖊𝖗𝖒𝖎𝖓𝖆𝖙𝖔𝖗 (@Slicedhelll) December 27, 2019