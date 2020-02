Kā Latvija ar 'Prāta vētru' tieši pirms 20 gadiem vareni iekaroja 'Eirovīziju'

Tā bija Latvijas debija starptautiskajā "Eirovīzijas" dziesmu konkursā: 2000. gada maijā Latvija festivālā startēja pirmo reizi, turklāt uzreiz ar lieliskiem panākumiem. Pirms 20 gadiem akurāt 26. februārī Latvijas iedzīvotāji nobalsoja par dziesmu, kuru rādīt Eiropai.

Grupa "Prāta vētra" pašu mājās popularitāti bija baudījusi jau vismaz gadus sešus, līdz jelgavniekiem pavērās priekškars uz slavu kontinentālajā Eiropā.

2000. gadā Latvija kā pēdējā no Baltijas valstīm lēma par dalību konkursā "Eirovīzija", un lokālā atlasē Latvijas Televīzijā 26. februārī notika tautas balss uzklausīšana, vienojoties uz Zviedriju sūtīt "prātniekus" ar nosaukumu "Brainstorm".

Latvijas iedzīvotāji togad par vislabākajiem atzina jauniešus, kuri bija sagatavojuši dzīvelīgu skaņdarbu – "My Star".

Dziesma skanēja tobrīd tik populārajā britpopa manierē, un uz skatuves enerģiski izpaudās visi "Prāta vētras" puiši, tostarp nu jau nelaiķis Gundars Mauševics. Solists Kaupers uzstājās tolaik tik stilīgās baltās kļošenēs un savdabīgā samtam līdzīga auduma kreklā.

Gabals izrādījās tik sirsnīgs, ka ar veiklu bultu trāpīja eiropiešu sirdīs - Eiropa par mūsējiem zvanīja un balsi atdeva sevišķi dāsni.

Foto: Kadrs no video

Jāpiebilst, ka togad un arī vairākos nākamajos gados valstīm nebija jāiet cauri sietam pusfinālos, – konkursā bez iepriekšēja balsojuma uzstājās tās valstis, kas vienkārši bija samaksājušas dalības maksu Eiropas raidorganizāciju apvienībai.

2000. gada konkursa balsojumā "My star" saņēma 136 punktus, ierindojoties augstajā trešajā vietā. Uzvaras laurus togad plūca brāļi Olseni no Dānijas ar dziesmu "Fly on the wings of love".

Pēc diviem gadiem "Brainstorm" panākumus pārspēja Marie N. jeb Marija Naumova, absolūti uzvarot "Eirovīzijā". Tomēr dziesma "My Star" joprojām daudzu atmiņā iespiedusies cieši; laiku pa laikam to arī var dzirdēt radiostacijās kā vienu no "Prāta vētras" veiksmīgākajiem skaņdarbiem.

Šogad maijā Latvijai jātur īkšķi par mūsu dziedātāju Samantu Tīnu, kura ar dziesmu "Still Breathing" pārstāvēs Latviju lielajā "Eirovīzijā". Jāatzīmē, ka pēdējos trīs gadus Latvijas pārstāvji nav spējuši pārvarēt kvalifikāciju dalībai gala konkursā.