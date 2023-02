Kas vadīs šā gada lielo 'Eirovīzijas' šovu Liverpūlē

Britu raidsabiedrībā BBC nosaukusi visus lielā "Eirovīzijas" šova vadītājus. Viņu pulkā gan "Emmy" balvas ieguvēja, gan dziedātāja no Ukrainas. Tieši Ukrainā – ja nebūtu kara – šogad bija jānotiek konkursam, taču drošības apsvērumu dēļ tas notiks Liverpūlē, Anglijā.

Abus atlases pusfinālus vadīs trīs dāmas, bet vienīgais kungs viņām pievienosies lielajā finālā 13. maijā.

Šis kungs ir Greiems Nortons, ilggadējs "Eirovīzijas" komentētājs Lielbritānijā. Viņš "Eirovīziju" uzskata par lielāko šovu uz planētas un jūtas pagodināts, ka ir tajā iesaistīts. "Es personīgi jūtu lielu atbildību, lai Ukrainas kolēģi ar mums lepotos," medijam BBC komentējis Nortons.

Uz skatuves redzēsim arī alternatīvās ukraiņu grupas "The Hardkiss" solisti Jūliju Saņinu. Viņa jūtas ļoti priecīga par iespēju palīdzēt rīkot un veidot "Eirovīzju" un cer, ka tautieši ar viņu leposies.

Šova vadīšanā piedalīsies arī populārā raidījuma "Britain's Got Talent" tiesnese un dziedātāja Aleša Diksone, bet lielākais BBC sarūpētais pārsteigums – vadītājas gods ticis arī dāmai, kas apbalvota ar prestižo "Emmy" balvu, proti, tā būs aktrise Hanna Vedinghema, kura plašāk pazīstama no seriāliem "Sex Education" un "Game of Thrones".

"Tas ir viens no pasaulē lielākajiem mūzikas festivāliem, un tā ir liela privilēģija tajā piedalīties. Ir liels gods stāvēt plecu pie pleca ar Ukrainu – valsti, kas sevi nes ar tādu spēku un vienotību," komentē Vedinghema.

Paredzams, ka lielo šovu vēros 160 miljoni cilvēku visā pasaulē. Latvijai īpaši nozīmīgs ir pirmais pusfināls 9. maijā, kad izšķirsies mūsu "Sudden Lights" dziesmas "Aijā" liktenis.