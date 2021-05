Kad marta vidū tika publiskota Latvijas dziesma starptautiskajam konkursam "Eirovīzija", sabiedrībā kā allaž izcēlās diskusijas par skaņdarba kvalitāti un arī tiesībām ar to pārstāvēt Latviju lielajā "Eirovīzijā" – dziesma netika izvēlēta tautas balsojumā, jaunā iespēja bija apsolījums Samantai Tīnai par pērn Covid-19 pandēmijas dēļ izlaisto uzstāšanos. Šogad maijā Samanta ar skaņdarbu "The Moon is Rising" tomēr stāsies Eiropas priekšā. Kāda ir šī dziesma, un kādas ar to ir cerības uz panākumiem, vērtē "Delfi" uzrunātie mūzikas grandi, kuru saprašanu jomā pierāda viņu pašu profesionālie panākumi.

Skaņdarbam "The Moon is Rising" kopumā ir četri līdzautori, viena no viņām – tikai 28 gadus vecā Aminata Savadago, kura pati pirms septiņiem gadiem lielajā "Eirovīzijā" ar dziesmu "Love injected" finišēja augstajā piektajā vietā. Daudzus gadus pirms tam un arī pēc tam nevienam Latvijas pārstāvim nebija tik labi veicies – un katru reizi kārtējā "izgāšanās" sociālajos tīklos un virtuvēs tiek naski aprunāta. Nievas un dusmas nav gājušas secen arī šā gada mūsu dziesmai – līdz pat tam, ka sabiedrības iniciatīvu platformā "Manabalss.lv" tiek vākti paraksti par to, lai Samanta Tīna nepiedalītos "Eirovīzijā", jo dziesmu neesot izvēlējusies Latvijas tauta, bet gan pati dziedātāja Latvijas Televīzijas (LTV) paspārnē. Mēneša laikā no vajadzīgajiem 10 000 parakstu savākti 2247. Lielākās diskusijas raisījis dziesmai izveidotais mūzikas video, taču uz skatuves klipa sižets nav tieši pārnesams konkursa noteikumu dēļ; Samanta Tīna ar komandu šobrīd strādā pie priekšnesuma, ko mēs visi redzēsim televīzijā jau 20. maijā, kad ritēs viņas cīņa par iekļūšanu "Eirovīzijas" finālā.

"Delfi" uzrunāja vairākus Latvijā un arī pasaulē atzītus mūzikas profesionāļus, akadēmiski izglītotus meistarus, lūdzot paust savu viedokli par skaņdarbu "The Moon is Rising", vērtējot dziesmu no tās kvalitātes aspekta šā popkultūras konkursa ietvaros. Raimonds Pauls, Mārtiņš Brauns, Imants Kalniņš, Juris Kulakovs, Kārlis Lācis, Ēriks Ešenvalds, Māris Sirmais labprāt pauda savu redzējumu par Samantas Tīnas izredzēm; Ingus Baušķenieks izteicās pavisam lakoniski, savukārt Uldis Marhilēvičs un Zigmars Liepiņš savu viedokli nolēma paturēt pie sevis.

Imants Kalniņš: varētu būt pat uzvara

"Dziesma ir ļoti, ļoti laba, es tik tiešām tā domāju," sarunā ar "Delfi" teic Imants Kalniņš, "un šī jau nav pirmā Aminatas labā dziesma! Viņa tiešām saprot visu to lietu, ļoti muzikāls bērns," uzskata komponists. Viņaprāt, arī Samanta Tīna dzied augstā līmenī, taču kompozīcijā Kalniņš jūt mākslinieces uztraukumu.