Korejiešu popmūzikas fani Latvijā 'sašūpo' tviteri ar krējumu

Ne vienu reizi vien jābrīnās par tematiem un lietām, kas internetā pēkšņi izpelnās plašu ievērību, un pirms Līgo svētkiem kā zibens no skaidrām debesīm sociālo tīklu "Twitter" Latvijas mērogā iekustinājis vārds "krējums".

Visā pasaulē fenomenālus panākumus šobrīd bauda korejiešu popmūzika jeb kei-pops, un šim žanram fanu, kā izrādās, netrūkst arī Latvijā. Turklāt, kas interesanti, šī mūzikas stila cienītāju šeit ir tik daudz, ka aizvadītās nedēļas izskaņā viņiem tviterī kopīgiem spēkiem izdevās izraisīt plašu rezonansi, vārdu "krējums" padarot par vienu no populārākajiem un apspriestākajiem tematiem.

Krējums brīvdienās pat bija populārāks par tēmturi #līgo, un fakts, ka piena produkts izraisījis plašākas diskusijas nekā vieni no nācijas iemīļotākajiem svētkiem, pārsteidzis daudzus, jo īpaši pašus vaininiekus.

"Krējums" savu slavas stundu piedzīvojis, pateicoties pasaulslavenās korejiešu puišu grupas "BTS" faniem Latvijā.

Kā portālam "Delfi" brīvdienās ziņoja viens no akcijas aizsācējiem, bariņš muzikālās apvienības atbalstītāju Latvijā, iekļaujot savis tvītos vārdu "krējums", vēlējušies redzēt, cik daudz fanu grupai "BTS" ir Latvijā. Negaidīti vārds "krējums" uz vairākām stundām nokļuvis tvitera "trending" tematu un tēmturu topa pirmajā vietā.

Daudzi šo vārdu ne tikai iekļāvuši savos tvītos, bet veidojuši arī asprātīgas karikatūras, kurās grupas solisti brīnās par krējumu.

"Mēs gribētu kādu mazu daļu no prožektora gaismām, lai cilvēki varbūt gribētu paskatīties, kas "BTS" tieši ir, un, cerams, lauzt kādus stereotipus," tā viens no "krējuma" popularizētājiem.

take a lesson from today: we can trend ANYTHING just like we did with krējums today pic.twitter.com/dzQVh5kMbV — 𝙻𝚊𝚞𝚛𝚊 (@littleuphoria48) June 22, 2019

Sooooo, we getting krējums to Latvian trends or nah — Alixe 🇱🇻 missing my Haw 😤 (@alixe_yoonkook) June 22, 2019

Būtu labi, ja visi kaut reizi uzrakstītu krējums :) #Līgo — Alixe 🇱🇻 missing my Haw 😤 (@alixe_yoonkook) June 22, 2019

