Latgales reperi piedāvā sūru mīlas dziesmu – 'Nav buobu, nav osoru'

Apvienība "Latgalīšu reps" klausītāju vērtējumam nodod jaunu savu dziesma un dziesmas videoklipu "Nav buobu, nav osoru", portālu "Delfi" informē paši mākslinieki.

Kā stāsta reperi, dziesma radusies spontāni. Pati ideja prātā iešāvusies, viesojoties pie grupas biedra Didža Kozlova: "Kādā vēlā vakara stundā, sēžot pie Didža mājās, pamanīju, ka viņa logiem nav aizkaru. Uz jautājumu, kāpēc tā, Didzis atbildēja: nav buobu, nav aizkaru! Šī frāze aizķērās, tika atrasts Boba Mārlija motīvs no dziesmas "No Woman, No Cry", un radās piedziedājums, kas vēlāk apauga ar tekstu, balstoties uz katra pieredzes stāstu par toksiskām attiecībām ar sievietēm," stāsta Ivo Grigalis, viens no grupas solistiem.

Dziesmas videoklips ticis filmēts šogad jūnijā Ludzā un tās apkārtnē. Arī videoklipa stāsts ir pielāgots dziesmas tekstam, proti, tas ir par attiecību beigu stadiju.